تنظيم الاتصالات: إجراء 3 مليارات مكالمة صوتية باستخدام تكنولوجيا (VoLTE) خلال الربع الأول

بلغت نسبة زيادة مكالمات الصوت عبر تكنولوجيا الجيل الرابع (VoLTE) 233% خلال الربع الأول لعام 2023 بواقع 3 مليار مكالمة مقارنة بـــــ 895 مليون مكالمة بالربع الأول لعام 2022 ، وفق تقرير جودة خدمات الاتصالات الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات

بلغت نسبة زيادة متوسط حجم استخدام خدمات الانترنت المحمول 23% لتصل إلى 265 ألف تيرابايت خلال الربع الأول لعام 2023 مقارنة بــ 216 ألف تيرابايت بالربع الأول لعام 2022.

تعد خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE هي تقنية اتصال لاسلكية عالية الكفاءة حيث تتيح هذه التقنية تقديم المكالمات الصوتية للمشتركين بجودة عالية خاصةً فيما يتعلق بنقاء الصوت ووضوحه وذلك دون تحمل المستخدمين أي تكلفة إضافية لسعر الخدمة الحالي.

ويتم تشغيل تقنية VoLTE في حالة توافر تليفون محمول يدعم خاصية VoLTE وشريحة تليفون محمول تدعم تكنولوجيا الجيل الرابع والتواجد بمنطقة يدعم فيها مشغل الخدمة تقنية ال VoLTE، ويتم تشغيلها تلقائيًا في بعض أنظمة التليفون المحمول الداعمة لهذه التقنية والبعض الآخر يحتاج إلى تنشيط الخدمة من خلال الاعدادات