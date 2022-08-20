تنظيم الاتصالات: أورنج الأعلى فى شكاوى مستخدمي الإنترنت الثابت.. وwe الأقل بالنصف الأول من 2022

بلغ معدل شكاوى الإنترنت الثابت خلال النصف الأول من العام الجاري 442 شكوى لكل ١٠٠ ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 94%، كما بلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 2.07 يوم.

وبحسب تقرير متابعة منظومة خدمات الاتصالات الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات اليوم السبت ، بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة فودافون 755 شكوى لكل ١٠٠ ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 98%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.21 يوم.

جاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت تجاه شركة فودافون بنسبة 30% حجز الخط بدون معرفة العميل، ونسبة 29% جودة الخدمة، ونسبة 9% عدم القدرة على الغاء الاشتراك، ونسبة 9% خدمة عملاء، ونسبة 4% فواتير/رصيد.

بينما بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة أورنج 1219 شكوى لكل ١٠٠ ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 98%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.29 يوم.

وجاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت تجاه شركة أورنج بنسبة 42% جودة الخدمة، وبنسبة 22% حجز الخط بدون معرفة العميل، ونسبة 8% عدم القدرة على إلغاء الاشتراك، ونسبة 7% فواتير/رصيد، ونسبة 5% خدمة عملاء.

وبلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة اتصالات 825 شكوى لكل ١٠٠ ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 93%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.24 يوم.

جاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الانترنت الثابت تجاه شركة اتصالات بنسبة 35% جودة الخدمة، وبنسبة 22% حجز الخط بدون معرفة العميل، ونسبة 9% فواتير/رصيد، ونسبة 7% عدم القدرة على الغاء الاشتراك، ونسبة 7% خدمة عملاء.

وبلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة وي 345 شكوى لكل ١٠٠ ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 94%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 3.09 يوم. جاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الانترنت الثابت تجاه شركة وي بنسبة 76% من جودة الخدمة، وبنسبة 8% خدمة العملاء، وبنسبة 4% فواتير/رصيد، وبنسبة 2% حجز الخط بدون معرفة العميل، وبنسبة 2% عدم القدرة على الغاء الاشتراك.