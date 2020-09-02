تنظيم الاتصالات:الحكومة استثمرت 2 مليار دولار في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع

شارك المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2020 والتي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر عبر الإنترنت، حيث قام بإلقاء كلمة عن الجهود المبذولة في سوق الاتصالات المصري في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

وأشار إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية والمتغيرات في طبيعة احتياجات الأسرة المصرية والتي أصبحت متعددة في مختلف مناحي الحياة ومتزامنة في نفس الوقت وليست موزعة على مدار اليوم كما في السابق قبل جائحة الكورونا، مما يتطلب بنية تحتية قادرة على استيعابها بجودة واستمرارية.

ولفت إلى الدور الهام لتهيئة الأطر التنظيمية للتكييف مع تلك المتغيرات في طبيعة استخدام الأسر المصرية لتلبية تلك الاحتياجات.

تطرق بعد ذلك إلى ما قامت به الحكومة من جهود لرفع كفاءه البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قامت باستثمار ما يقرب من 2 مليار دولار عام 2019 بالبنية التحتية المعلوماتية مما كان له عظيم الأثر في القدرة على استيعاب الزيادة الهائلة في استخدام الإنترنت خلال فترة جائحة كورونا.



و أكد انه كما كان لجائحة كورونا اثارها السلبية في معظم مناحي الحياة الا انها قد أثرت بشكل إيجابي على مستوي التعاون والتكامل بين قطاع الاتصالات وقطاعات الدولة المختلفة والتي أدت إلى سرعة الاستجابة لاحتياجات الاسر المصرية سواء كانت اجتماعيه او اقتصادية.



