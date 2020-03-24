اتصالات وتكنولوجيا

«تنظيم الاتصالات»: إتاحة 250 ألف كرتونة طعام لدعم مليون متضرر من «كورونا»

ضمن مبادرة بنك الطعام المصرى
محمود جمال 11:16 ص, الثلاثاء, 24 مارس 20 11:16 ص, الثلاثاء, 24 مارس 20

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 قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات المحمول الأربعة للمشاركة بالتساوي من أجل توفير 250 ألف كرتونة طعام وشنطة غذائية لـ 250 ألف أسرة من الأسر المتأثرة من الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» ، بحيث يصل عدد المستفيدين إلى نحو مليون فرد ؛ وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها بنك الطعام المصري تحت شعار: “دعم العمالة اليومية مسؤولية” .

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاتصالات اليوم ، تهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الغذائي للمواطنين الذين تأثروا سلبًا من التداعيات الاقتصادية للإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ؛ وتأتي المشاركة الإيجابية لشركات المحمول الأربعة تأكيدًا على الدور المجتمعى للشركات في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد اتخذت مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير أنشطة حياتهم اليومية لمواكبة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا ، وعلى رأسها دعم منظومة التعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة بتوفير سعات إضافية لباقات الإنترنت بنسبة ٢٠% وكذلك إتاحة خدمة التصفح لـ “بنك المعرفة” والمنصات والمواقع التعليمية مجانا لضمان عدم تأثر العملية التعليمية .

وكذلك زيادة عدد مكاتب البريد التى تعمل فترة مسائية “حتى السادسة مساء” من ٣٥٠ الى ٢٠٠٠ مكتب منتشرة على مستوى الجمهورية وذلك خلال فترة صرف المعاشات، ومنح ٣٠ ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى ، بالإضافة إلى إتاحة الخطوط الساخنة لوزارة الصحة مجانًا وإضافة ٢٠٠ مقدم خدمة لزيادة القدرة على استيعاب المكالمات .

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بقلم محمود جمال

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