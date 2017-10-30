تنظيم الإعلام تحاضر الإذاعيين الأفارقة عن توحيد الصف

إيمان عوفالتقت د."هدى زكريا"عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوفد الإذاعيين الأفارقة في محاضرة بعنوان ( دور الإعلام في توحيد الصف أمام المحافل الدولية). وأكدت د'هدى' خلال اللقاء على أن القومية الإفريقية هي الإتجاه الذي تحتاجه الدول الإفريقية من أجل استعادة إفريقيا ممن يستعمروها ويستغلوا ثرو

إيمان عوف

التقت د.”هدى زكريا”عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوفد الإذاعيين الأفارقة في محاضرة بعنوان ( دور الإعلام في توحيد الصف أمام المحافل الدولية).

وأكدت د’هدى’ خلال اللقاء على أن القومية الإفريقية هي الإتجاه الذي تحتاجه الدول الإفريقية من أجل استعادة إفريقيا ممن يستعمروها ويستغلوا ثرواتها وذلك من خلال الوعي الجماعي لشعب إفريقيا واتحاد الإعلام كوسيلة للدفاع عن القارة السمراء وتوحيد الصف الإفريقي.

وأشارت د.’هدى’ إلى أن للإعلام دور متزايد وأهمية خطيرة كأحد أسلحة العصر الحديث في تغطية الأحداث وتوجيه الرأي العام ، فالمملكة المتحدة تمكنت من توحيد شعبها من خلال القومية ومن ثم خلقت جيوش قوية واستطاعت أن تخلق روح الوطنية الناضجة لدى شعوبها وهذا مانحتاجه في إفريقيا لتوحيد الصف الإفريقي أمام العالم أجمع.

وأضافت د.هدى’ إننا بحاجة إلى عمل إعادة لقراءة وكتابة التاريخ الإفريقي لأنه ملىء بالمغالطات التي روجها الغرب عن إفريقيا ومايلعبه الإعلام من دور هام في تغيير هذه الصورة النمطية وإعادة كتابة تاريخ إفريقيا المليء بالإنجازات والرموز القيادية.

وأوصت د.”هدى زكريا” المتدربين الأفارقة على ضرورة أن نذكر أجيال المستقبل بخلفيتنا التاريخية والثقافية عن إفريقيا. واختتمت د’.هدى’ لقائها مع الإعلاميين الأفارقة بجملة واحدة رددها المتدربين جميعهم (إفريقيا للإفريقي).

يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لدورة الإذاعيين الأفارقة المتقدمة التاسعة للناطقين بالإنجليزية والتي ينظهما مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.