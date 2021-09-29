«تنظيم إدارة المخلفات» يوقع مذكرة تفاهم مع «بست باي» لتقديم حوافز للجمع الآمن للمخلفات الإلكترونية

وقع الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات مذكرة تفاهم مع شركة بست باي لنظم المعلومات ش.م.م لتقديم حوافز لدعم مشاركة المواطنين بالحملة القومية للجمع والتخلص الآمن من المخلفات الكهربائية والإلكترونية وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة و بحضور ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتطبيق E-Tadweer و عدد من الخبراء المعنيين.

,أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم مبادرة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص منها بطرق آمنة باستخدام التطبيق الالكتروني E-Tadweer وذلك بتقديم قسائم تخفيض / حوافز للمستخدمين لجذبهم الى التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الخاصة بهم بما يحقق الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية ويدعم منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد باستخدام التطبيق الالكتروني E-Tadweer.

وأوضحت فؤاد ان مذكرة التفاهم تتضمن التعاون مع الشركة فى إعداد خطة العمل الخاصة بكيفية تقديم الدعم بالإضافة الى تصميم حملة اعلانية بمختلف وسائل الإعلام سواء الرقمية أو غير الرقمية للتعريف بالتطبيق كأحد طرق التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية علاوة على إعداد حملات لرفع الوعى لمختلف فئات المجتمع حول ضرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية بطرق آمنة الأفراد باستخدام التطبيق الالكتروني.

دعم منظومة جمع المخلفات الإلكترونية

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مذكرة التعاون تنص على أن تقوم الشركة بدعم منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص منها بطرق آمنه من خلال تقديم قسائم تخفيض/حوافز للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية من خلال التطبيق الالكتروني وإعداد عرض لآلية تقديم قسائم تخفيض / حوافز يتضمن : (القيمة – صلاحية الاستخدام – الا تقل صلاحية فترة استخدام قسائم التخفيض الممنوحة عن 6 شهور).

وأكد محمد جريده الرئيس التفيذى للشركة ان المشاركة بالحملة القومية لدعم التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية جاءت سعيا من تطبيق وفرها لتقديم دور إيجابي نحو المجتمع والبيئة والمساهمة في زيادة وعي المواطنين بالطرق الآمنة للتخلص من النفايات الإلكترونية، مما دعم مشاركة وفرها في مبادرة وزارة البيئة (اتحضر للأخضر) والتى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق منح كل عملاء تطبيقE-tadweer ميزة استبدال النقاط المجمعة من خلال تطبيق e-tadweer والحصول على كوبونات خصم إضافية على كل عروض تطبيق وفرها المتميزة.

جديرا بالذكر ان تو بي شركة فرعية تعتبر لمجموعة شركات بست باي، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات وبيع وتوزيع الأجهزة الالكترونية للأفراد والشركات لأكثر من 20 عام، وإيمانًا منها بضرورة الحفاظ على البيئة وتوجه الدولة نحو مستقبل يضمن الإدارة السليمة والمستدامة للمخلفات الخطرة؛ تطلق شركة تو بي بالتعاون مع تطبيق etdweer حملة بعنوان “التخلص الآمن من المخلفات الكهربائية والالكترونية” لإعادة تدوير تلك المخلفات.

وقيام شركة تو بي باستلام الأجهزة التالفة من المستهلكين ومنحهم قسائم شرائية في المقابل، وتهدف المبادرة إلى تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن التخلص الخاطئ للمخلفات الكهربائية والالكترونية بما فيها أجهزة الهواتف المحمولة والحواسيب المحمولة، ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين بضرورة التخلص من هذه المخلفات بشكل آمن، كما تعتبر هذه المبادرة خطوة ملموسة نحو اقتصاد أخضر ودوار.