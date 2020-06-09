تنظيمية مؤتمر العقبة الثامن للتأمين تعقدها إجتماعها الأول

في خطوة إستباقية تبرهن علي الإستعداد المبكر، عقدت اللجنة التنظيمة ، لمؤتمر العقبة الثامن للتأمين- المقرر عقده في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة في مايو من العام المقبل- إجتماعها الأول، برئاسة المهندس ماجد سميرات رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين، لمناقشة الترتيبات الأولي المرتبطة بالموتمر.

ومن المقرر عقد المؤتمر في الفترة من مساء الاثنين 31 مايو 2021 حتي مساء الاربعاء 2 يونيو من العام نفسه.

حضور زعرب ولانا والحسين بتنظيمية المؤتمر

حضر الإجتماع، أعضاء مجلس إدارة الإتحاد الأردني للتأمين ، بصفتهم أعضاءًا في اللجنة التنظيمية، وهم كل من ، الدكتور وليد زعرب ، والدكتورة لانا بدر ، بالإضافة الي ماهر الحسين مدير الاتحاد الاردني لشركات التأمين.

تطرق الإجتماع الأول للجنة التنظيمية- -وفقًا لبيان أُرسل للمال- إلي مناقشة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر بهدف إنجاحه، وقررت اللجنة – في ضوء المقترحات الواردة للاتحاد- إقرار البرنامج العلمي للمؤتمر والإتفاق على عناوين المحاضرات والمتحدثين فيه.

المستجدات الحالية في صناعة التأمين بوصلة موضوعات المؤتمر

وتقرر أن يتضمن البرنامج ، بعض الموضوعات التي تتلائم مع المستجدات الحالية في صناعة التأمين حول العالم، ومن بين تلك الموضوعات- البالغ عددها ثمانية- “توقف العمل الناتج عن الاوبئة/الجوائح دون وقوع أضرار مادية ومدى إستجابة شركات التأمين وإعادة التأمين للخسائر الناتجة عن هذا الخطر”، فيما تم عنونة الموضوع الثاني بـ ” تأمين الأخطاء المهنية للمدراء والتنفيذيين في ظل الاوبئة/الجوائح”.

وسيتطرق الموضوع الثالث إلي ” تقارب /تضارب المصالح في العلاقة بين شركات التأمين /إعادة التأمين”، أما الموضوع الرابع للمؤتمر فسيناقش” تأثير تخفيض التصنيفات السيادية والائتمانية للدول على صناعة التأمين” .

من ناحية أخري، تضم قائمة الموضوعات التي سيناقشها مؤتمر العقبة، كلِ من “إستراتيجيات تطبيق التحول الرقمي في قطاع التأمين: الفرص والتحديات”، و”خطط التعافي من الكوارث والطرق الحديثة لحفظ البيانات” ، بالإضافة الي ” أتمتة التأمين الصحي والفوائد المترتبة على أصحاب العلاقة مع عرض التجربة الأردنية” ، وأخيرًا ” كيفية تأثير سلوك المستهلك على شراء التأمين؟”.

ترتيبات لوجستية لضمان إستفادة المشاركين

في سياق متصل، ناقشت اللجنة التنظيمية للمؤتمر، بعض الأمور الإجرائية والترتيبات اللوجستية لضمان إستفادة وراحة المشاركين ، لاسيما وأن مؤتمر العقبة، بات من أهم المؤتمرات العربية، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين ما بين 650 إلي 750 مشاركًا.

ومن المعروف، أن مؤتمر العقبة، يُعقد بشكل دوري ، وينظمه الإتحاد الأردني لشركات التأمين مرة كل عامين، والنسخة المقبلة هي الثامنة منذ إنطلاقه في 2008 ، وشارك في نسخته السابعة ، العام الماضي 2019 ، ممثلين من 24 دولة حول العالم ، إضافة الي الأردن ، وبمشاركة ما يزيد عن 600 مشارك من الكوادر الادارية العليا في شركات إعادة التامين وشركات التأمين والجهات الاخرى التي ترتبط أعمالها بالقطاع.