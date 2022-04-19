تنظم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بعثة لعدد من المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء لزيارة مصر في الفترة من ١٥ حتى ١٧ مايو المقبل.

وقالت سيلفيا ميناسا، المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، إن البعثة تتكون من ممثلين لبنك التصدير الامريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية usaid ومؤسسات تمويلية وعدد من المؤسسات الأخرى العاملة في القطاع الأخضر.

وأضافت في كلمتها بفعاليات حفل الإفطار السنوي الذي نظمته الغرفة مساء اليوم بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، أنه سيتم تنظيم لقاءات للمستثمرين الأمريكيين مع نظرائهم المصريين بجانب لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك حفل استقبال تنظمه الغرفة على هامش زيارة هذه البعثة المقرر تنظيمها في ضوء استضافة مصر لمؤتمر كوب ٢٧ نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ.