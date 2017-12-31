تنصيب تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للأهلي والخطيب يكرم الحارثي

علي المصريقال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بالإجماع بأن يكون تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي، بسبب الجهود الكبيرة التي بذلها لجذب المستثمرين في مشروع «ستاد الأهلي»وأضاف الخطيب، خلال مؤتمر صحفي لإعل

علي المصري

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بالإجماع بأن يكون تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي، بسبب الجهود الكبيرة التي بذلها لجذب المستثمرين في مشروع «ستاد الأهلي»

وأضاف الخطيب، خلال مؤتمر صحفي لإعلان مشروع «ستاد الأهلي»، أن تركي آل الشيخ يذكّره شخصيًا بالأمير الراحل عبدالله الفيصل، الذي أعلن مجلس الأهلي من قبل، برئاسة الكابتن صالح سليم، أن يكون رئيسًا شرفيًا للأهلي.

في سياق أخر، حرص رئيس النادي الأهلي، على إهداء درع النادي إلى راكان الحارثي، رئيس شركة «صِلَة» الراعية للنادي الأهلي ورئيس مجموعة المستثمرين العرب المسئولة عن «ستاد الأهلي».

وشهد المؤتمر، الذي أقيم مساء اليوم بأحد الفنادق، الإعلان عن تفاصيل «ستاد الأهلي»، الذي أكد محمود الخطيب أنه سيكون من أفضل عشرة استادات على مستوى العالم، إن لم يكن أفضلهم.

