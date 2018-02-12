تنشيط القيد بين سحب رخص رعاة النيل المتكاسلين أو فرض غرامات

أحمد على:«سحب رخص الرعاة أو الغرامات المالية» طريقتان مختلفتان عن بعضهما البعض، ولكن قد يؤديان إلى تحقيق هدف تسعى إدارة البورصة إلى تحقيقه فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل»، ألا وهو «زيادة عدد الشركات المقيدة». رغم مرور 8 أعوام على تفعيل سوق الشرك

أحمد على:

«سحب رخص الرعاة أو الغرامات المالية» طريقتان مختلفتان عن بعضهما البعض، ولكن قد يؤديان إلى تحقيق هدف تسعى إدارة البورصة إلى تحقيقه فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل»، ألا وهو «زيادة عدد الشركات المقيدة».

رغم مرور 8 أعوام على تفعيل سوق الشركات المتوسطة والصغيرة (بورصة النيل) إلا أن عدد الشركات المقيدة والمتداولة بها لم يتخط حاجز الـ 30 شركة بعد.

واجتمعت إدارة البورصة برئاسة الدكتور محمد فريد، ونائبه محسن عادل، نهاية سبتمبر 2017 الماضى مع 20 راعيًا من الرعاة المعتمدين ببورصة النيل، والبالغ عددهم نحو 33 راعيًا؛ لبحث سبل تطوير السوق، فيما أكدت إدارة البورصة أنها ستدرس وضعية الرعاة الذين لم يقوموا بقيد أى شركات بـ«النيل» على مدار الأعوام الماضية.

وصرح المسئولون بالبورصة بأن من بين الخيارات التى يمكن اللجوء إليها عقب دراسة وضعية الرعاة غير النشيطين ببورصة النيل، هى إعطاؤهم مهلة زمنية لقيد شركات بالسوق قبل اللجوء إلى سحب الرخص وحذفهم من جداول الرعاة المعتمدين.

«المال» تسعى خلال السطور المقبلة لبحث آراء بعض الرعاة المتعاملين ببورصة النيل حول مدى ملاءمة خيار سحب الرخص من الرعاة، وهل إذا كانت تلك العقوبة ستثير حماسهم وتحثهم على قيد شركات جديدة أم لا؟!

والجدير بالذكر أن جدول الشركات المقيدة والمتداولة ببورصة النيل يوضح أن هناك 9 رعاة فقط -من أصل 33 راعيًا مسجلا- هم المسئولون عن قيد كل شركات بورصة النيل.

من جهتهم، أكد خبراء ومسئولو الرعاة ببورصة النيل أن عقوبة سحب الرخص من الشركات لن تفيد السوق فى شىء، موضحين أن تلك العقوبة قد تواجه عوائق قانونية لعدم وجود نصوص قانونية تمنح إدارة البورصة سحب الرخص من الرعاة.

وأضافوا أنه حتى إذا سُحبت رخص الرعاة غير النشطن ببورصة النيل فإن عدد الشركات المقيدة لن يرتفع بشكل تلقائي، مشيرين إلى ضرورة وجود عدد من العناصر المساعدة لتحسين وضعية سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاروا إلى أن خبراء إدارة البورصة مطالبة بالعودة لجدول الحوافز المنصوص عليها فى القواعد المنظمة للبورصة المصرية عام 1995، بالإضافة الى خفض رسوم القيد بـ«النايلكس».

واقترحوا فصل «بورصة النيل” عن السوق الرئيسية، على أن تكون فى شركة تابعة للبورصة وبإدارة منفصلة عن الإدارة الرئيسية، وذلك عبر تعديل الهيكل التنظيمى لتلك السوق.

وتطرقوا إلى ضرورة حث صناديق الاستثمار على التعامل فى أسهم الشركات الصغيرة المقيدة ببورصة النيل، من أجل رفع مستويات التداول، ورفع جاذبية السوق لقيد شركات جديدة.

من جانبه، قال على الطاهري، رئيس مجلس إدارة شركة كاتلست بارتنرز للاستشارات المالية، إنه لا يجب أن نُلخص معاناة بورصة النيل فى أزمة الرعاة غير النشطين، ولكنها تكمن فى غياب عدة عناصر الأول منها هو وجود فجوة وغياب ثقافة المستثمر فيما يخص العمل ببورصة النيل.

وأضاف أن بورصة النيل تُعانى من غياب التقارير البحثية حول الأسهم المقيدة بها، ومن ثم فإن معدل نمو ثقافة المستثمر الفرد بشأن بورصة النيل ضعيف للغاية، بالإضافة إلى غياب صناديق الاستثمار عن مشهد «النايلكس».

وأوضح الطاهرى، أن شركته اتفقت مع 3 شركات سمسرة على إصدار تقارير بحثية لشركة “إم بى للهندسة”، والتى ترعاها «كاتليست»، مطالبًا الرعاة بالتحرك المماثل فى زيادة معدلات التغطية البحثية لشركاتها المقيدة ببورصة النيل.

وأشار إلى أن عقوبة سحب الرخص من الرعاة غير النشيطين ستكون إجراء خاطئا لن يفيد سوق المشروعات الصغيرة، مقترحًا فرض غرامات مالية، موضحًا أنها ستكون أكثر فاعلية.

واقترح تبسيط إجراءات القيد ببورصة النيل، بالإضافة إلى السماح بتحرك الأسهم الصغيرة بنسب أكبر من نظيرتها المطبقة فى السوق الرئيسية، مشيرًا إلى ضرورة التحدث مع صناديق الاستثمار لحثهم على الدخول فى أسهم بورصة النيل.

من جانبه، قال الدكتور ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن مهمة أو وظيفة رعاية الشركات ببورصة النيل لم تصبح مجدية فى الوقت الراهن من خلال الإيرادات، وذلك لظروف الشركات المستهدف قيدها بتلك البورصة، والتى تكون عادة تمر بظروف مالية مرتبكة.

وأضاف أن تلك الوظيفة لم تعد جاذبة لعدد كبير من الرعاة الذين يمتلكون رخصة العمل ببورصة النيل، موضحًا أن الرعاة يحصلون على مستحقاتهم المالية بصعوبة بالغة، بالإضافة إلى وجود مساومات عديدة من أجل اقتناص رعاية شركة تمهيدًا لقيدها ببورصة النيل.

وأوضح عمارة أن عقوبة سحب الرخص من الرعاة غير النشطين ببورصة النيل لن تُفيد السوق فى شىء فى ظل عدم اهتمام أغلبية الرعاة بتلك الوظيفة فى الوقت الراهن.

وتابع عمارة: أن الشركات الراعية يقومون بمجهود مساوٍ لمدير الطرح فى البورصة الرئيسية، لكنهم لا يحصلون عن أتعاب مساوية لأتعاب نظرائهم فى السوق الرئيسية، ومن ثم فإن سحب الرخصة سيكون غير مجدٍ هو الآخر من خلال النظرة الاقتصادية.

وأكد عمارة أن تطوير بورصة النيل وزيادة عدد الشركات المقيدة بها سيأتى من حلول عدة أبرزها إعفاء الشركات الراغبة فى القيد من الرسوم الواجب سدادها عند القيد، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تسويقية وترويجية لبورصة النيل تُزيد من ثقافة ووعى المستثمرين وأصحاب الشركات بأهمية بورصة النيل.

وشدد على ضرورة العودة لجدول الحوافز الممنوحة للشركات المقيدة فى بورصة النيل، والتى نصت عليها القواعد المنظمة للبورصة لعام 1995، وأبرزها الإعفاء من الرسوم الجمركية وبعض الضرائب المفروضة، وتخفيض رسوم القيد والمقاصة بنسبة %50.

وألمح رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إلى ضرورة فصل بورصة النيل ونقل إدارتها لمجلس مستقل عن إدارة البورصة الرئيسية، عبر تعديل الهيكل التنظيمى لبورصة النيل.

وأضاف عمارة، أن فرض غرامات مالية على الرعاة غير النشطين سيكون حلا أفضل من سحب الرخص منهم، على أن ترتفع العقوبة إلى تجميد النشاط حال عدم الالتزام، والعمل بجدية على قيد الشركات ببورصة النيل.

وفى سياق متصل، قال شعبان أحمد، خبير قانونى ببورصة النيل، إن سحب الرخص من شركات الرعاة ببورصة النيل غير النشطة سيكون أمرًا غير قانونى، قد يترتب عليه دعاوى قضائية وأزمات السوق فى غنى عنها، متسائلًا عن ذنب الراعى فى حالة عدم وجود شركة راغبة فى القيد؟!

وأضاف أحمد أن الشركات الراعية قد حصلت على تلك الرخصة بعدما استوفت الشروط، وسددت رسومًا مالية، ومن ثم فإن القانون لا يسمح بسحب الرخص من الراعى، مقترحًا فرض مهمة إعداد تقارير بحثية على الأسهم المقيدة ببورصة النيل.

وأوضح الخبير القانونى ببورصة النيل، أن الأخيرة تحتاج إلى تسهيل فى إجراءات القيد، ومنح حوافز للشركات المقيدة بها، مشيرًا إلى أن البيئة المحيطة بعملية قيد وطرح الشركات ببورصة النيل أصبحت فى غاية الصعوبة والتعقيد.

وأكد شعبان أن إدارة البورصة مطالبة بتذليل العقبات أمام وجود عدد كبير من الشركات المقيدة ببورصة النيل، من تقليل الفترة الزمنية الخاصة بعملية الطرح، والرسوم المالية الواجب سدادها.

من جهته، قال فارس عبدالعظيم، المستشار المالى بشركة «إيجى ترند» للاستشارات المالية، إن فرض رسوم سنوية وربطها بقيد الشركات من عدمه سيكون حافزًا أفضل للرعاة لقيد شركات جديدة ببورصة النيل.

وأضاف أن سحب الرخص من الرعاة غير النشطين ببورصة النيل سيكون إجراء غير منطقى، مقترحًا إدخال سبل تحفيزية للشركات المقيدة بالسوق، بالإضافة إلى تحميل الرعاة بإعداد تقارير بحثية على أسهم شركات بورصة النيل.

وأوضح المستشار المالى بشركة «إيجى ترند» للاستشارات المالية، أن إدارة البورصة تسعى لمساعدة الرعاة بشكل مستمر عبر إيجاد تواصل مع شركات يمكن قيدها ببورصة النيل، مطالبًا بضرورة عودة العمل بنظام الحوافز لجذب الشركات للسوق.