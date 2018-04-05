تنشيط السياحة : نستهدف وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق الجديدة في الخطة المقبلة

دعاء محمودقال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة الجديد، إن الهيئة الذراع التسويقية لمصر بالخارج واستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة، ستكون أكثر إنتاجية وكفاءة وسرعة بحيث تعتمد على الخبرات العاملين بالهيئة بالتوازي مع العناصر الشابة.وأضاف يوسف، خلال المؤتمر الصحفي ال

دعاء محمود





قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة الجديد، إن الهيئة الذراع التسويقية لمصر بالخارج واستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة، ستكون أكثر إنتاجية وكفاءة وسرعة بحيث تعتمد على الخبرات العاملين بالهيئة بالتوازي مع العناصر الشابة.

وأضاف يوسف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم، بأحد فنادق القاهرة في جلسة حوارية تحت عنوان السياحة والاقتصاد، بحضور رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن الهيئة ستركز في استراتيجيتها على الاعتماد بقوة على وسائل التواصل الاجتماعى للترويج بشكل أفضل لمصر.

وأشار إلى أنه عقب توليه رئاسة الهيئة منذ أيام، عقد عددًا من اللقاءات مع رؤساء القطاعات وجميع العاملين بالهيئة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، منها سداد المستحقات المتأخرة لمنظمى الرحلات بالخارج، مؤكدًا أنها خطوة ضرورية لتحسين سمعة الهيئة.

وأكد أن خطة الهيئة قائمة على منهجية تعتمد على جذب السائح ذي الإنفاق المرتفع، مع التركيز على التوسع فى الأسواق الجديدة بآسيا وإفريقيا، خاصة أن الاعتماد على أسواق محددة غير مُجدٍ.

ولفت إلى أن نحو 4 ملايين أسرة تعتمد على الدخل السياحى، ومن ثم يجب تكثيف الجهود للنهوض بالقطاع لتحقيق أفضل عائد للدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الوزارة تستهدف إعادة هيكلة هيئة تنشيط السياحة، مشيرة إلى أنها طالبت رؤساء القطاع المختلفة بترشيح أسماء الشباب المميزين؛ وذلك للاستفادة من قدراتهم، متابعة أنها حتى الآن تلقت نحو 75 اسمًا مرشحًا.

وأكدت أن استراتيجية الوزارة الفترة المقبلة قائمة على التوسع فى الأسواق السياحية الجديدة، وعدم التركيز على الأسواق التقليدية.