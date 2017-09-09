تنشيط السياحة: حكيم يروج لمصر على مسرح الأوليمبيا بفرنسا

دعاء محمود ومحمد فتحي أعلنت هيئة تنشيط السياحة، اليوم السبت، عن إحياء الفنان حكيم حفل ترويج السياحة والآثار المصرية على مسرح الأوليمبيا الفرنسى الشهير. وبعد المسرح من أهم وأعرق المسارح فى أوروبا والعالم إذ تم بناؤه عام 1888 وذلك ضمن جولة حكيم الأوروبية التى أعلنت عنها الهيئة. وقال هشام الدم

دعاء محمود ومحمد فتحي

أعلنت هيئة تنشيط السياحة، اليوم السبت، عن إحياء الفنان حكيم حفل ترويج السياحة والآثار المصرية على مسرح الأوليمبيا الفرنسى الشهير.

وبعد المسرح من أهم وأعرق المسارح فى أوروبا والعالم إذ تم بناؤه عام 1888 وذلك ضمن جولة حكيم الأوروبية التى أعلنت عنها الهيئة.

وقال هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة فى كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم أن هيئة التنشيط ووزارة السياحة يؤمنون بدور الفن فى دعم صورة مصر عالميا والترويج للسياحة.

وأكد أن الهيئة تسعى لدعم التمثيل المصرى بالخارج حيث تشارك الهيئة فى الترويج للحدث بشكل أكبر عالميا لأضفاء المزيد من القوة على الحدث وزيادة مدى تأثيره لدعم السياحة المصرية.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة تنشيط السياحة عن إطلاق حملات ترويجية لمصر بالخارج وذلك بالتزامن مع جولة الفنان حكيم الفنية بأوروبا.

وأكدت الهيئة أن الحملات سوف تتمثل فى توزيع كتيبات عن مصر وتاريخها فى كل المسارح العالمية.