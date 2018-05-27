تنشيط السياحة تطلق حملتها الترويجية لمصر في دول الخليج

وكالات: بدأت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بإطلاق حملتها الترويجية لمصر في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك خلال شهر رمضان. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أهمية السوق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث أن السي

وكالات:

بدأت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بإطلاق حملتها الترويجية لمصر في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك خلال شهر رمضان.



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أهمية السوق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث أن السياحة العربية تمثل 30% من السياحة الوافدة.



وأشارت إلى أن مصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال الأشقاء العرب وهم يشعرون فيها كأنهم في وطنهم الثاني، فمصر تعد مقصدا هاما للسائح العربي لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة والعادات والتقاليد.



وقالت الوزيرة، إن شهر رمضان يعد فرصة جيدة لإطلاق حملة مصر الترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتجمع الأسر العربية خلاله حول شاشات التليفزيون لمشاهدة البرامج والمسلسلات الرمضانية المتميزة.

