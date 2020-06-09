«تنشيط السياحة» تضع الخطوط العريضة لإطلاق حملة تسويقية جديدة في الخارج

انعقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في ضوء الاستعداد لإطلاق خطة العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقال المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي في تصريحات له اليوم، إنه خلال الاجتماع تم استعراض الجهود التي قامت بها الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار لتقليل تأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة لاستعادة الحركة السياحية بعد اعلان التوقيت المحدد لها من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف أنه تم استعراض البيانات والمعلومات المختلفة عن الأسواق السياحية العالمية وتحركات المنافسين، بالاضافة الي مناقشة التوجهات الإستراتيجية للفترة القادمة طبقا لهذه المعلومات وأولويات العمل بالأسواق والأدوات المختلفة، سواء من خطة ترويج وتنشيط، على سبيل المثال الرحلات التعريفية والمعارض الدولية والإعلان في المجلات المهنية المتخصصة، أو الحملات الترويجية المشتركة.

ولفت إلى أنه تم وضع الخطوط العريضة لحملة تسويقية دولية جديدة مكتملة الأركان من دراسات وأبحاث تسويقية، واستراتيجيات وخطط تنفيذية، وأعمال إنتاجية وإبداعية، وشراء مساحات إعلانية، علاقات عامة وإدارة أزمة وغيرها، وذلك أخذا في الاعتبار الظروف الحالية التي يمر بها العالم فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه سيتم عمل تقرير مفصل عن الاجتماع وما انتهى إليه لعرضه على الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ، يضم في عضويته 12 عضوا، وهم رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، وأربع رؤساء الغرف السياحية “الشركات، الفنادق، العاديات، المنشآت السياحية”، وممثلين من وزارات السياحة والآثار ، والطيران “رئيس سلطة الطيران المدني”، والنقل “رئيس هيئة النقل النهري”، والثقافة، وثلاث خبراء سياحيين وتسويقيين.