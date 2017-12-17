تنشيط السياحة تستضيف وفدًا إعلاميًا من غرفة التجارة الأمريكية

المال-خاص استضافت هيئة تنشيط السياحة بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية وفدا إعلاميا من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والبرازيل والأرجنتين، ويضم عددا من كبار رؤساء تحرير الصحف اليومية والمجلات المتخصصة، وعددا من المدونين الذين يزيد متابعوهم على ٢٠٠ ألف شخص. وقامت الهيئة

المال-خاص

استضافت هيئة تنشيط السياحة بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية وفدا إعلاميا من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والبرازيل والأرجنتين، ويضم عددا من كبار رؤساء تحرير الصحف اليومية والمجلات المتخصصة، وعددا من المدونين الذين يزيد متابعوهم على ٢٠٠ ألف شخص.

وقامت الهيئة بإعداد برنامج سياحي للوفد خلال الأسبوع الماضى شمل زيارة للأهرامات وأبو الهول وأسوان والإسكندرية، كما نظمت الهيئة زيارة خاصة لمشروع المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية.

وعقب انتهاء برنامج الزيارة، عقد هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة اجتماعا مع اعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة الأمريكية والوفد الإعلامى لاستطلاع رأى الوفد فى الزيارات التى قاموا بها، لمعرفة انطباعهم والصورة الذهنية التى تم نقلها لهم، كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير وتحسين الصورة الذهنية لمصر لإرسالها الصورة الحقيقية للعالم.

وأشار الدميري إلى أن تجربة السائح خلال زيارته لمصر، وتحسين الانطباع الذهني للدولة هو ما أدى الى تحسن تدفق اعداد السائحين إليها خلال ٢٠١٧ والذي يعد مؤشرا جيدا جدا للفترة المقبلة.

من ناحيته أكد الوفد خلال اللقاء أن الصورة الذهنية لديهم عن مصر اختلفت كثيرا، حيث أثنى على الأمن والأمان الذى تتمتع به البلاد خاصة أسوان، كما أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف الكبير وتصميماته والآثار التى يتم عرضها به.

وأشار الوفد الى أهمية توصيل هذه الصورة لبلادهم، وأبدوا بعض الآراء فى كيفية تغيير الصورة الذهنية السلبية للبلاد مثل الاستعانة بشبكات التواصل الاجتماعى التي أصبحت تلعب دورا محوريا ومهما الآن فى هذا الشأن.

وقام الوفد أثناء زيارته بنقل تفاصيل الزيارة والصور يوميا من خلال شبكات التواصل الاجتماعى والتليفزيونات العالمية التي يعملون بها، كما بعثوا أكثر من ٢٥ رسالة على مواقع التواصل خلال فترة الزيارة.

وخلال اللقاء أعرب رؤساء الشركات الأجنبية المقيمون بمصر عن الأمن والأمان الذى يشعرون به خلال حياتهم اليومية، وتحدثوا عن خبراتهم وتجاربهم في مصر خلال الأعوام السابقة لأعضاء الوفد.