«تنشيط السياحة» تدشن مؤتمر بورسعيد الأول لمراقبة الطيور النادرة

تستعد محافظة بورسعيد لإطلاق مهرجان بورسعيد الدولي الأول لمراقبة وتصوير الطيور Port Said International Festival for Bird Watching، يوم الخميس 22 ديسمبر 2022.

يأتي ذلك تحت رعايةاللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة،وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، ا وبحضور العديد من الشخصيات الهامة وبعض الوزراء والسفراء والفنانين والصحفيين والسياسيين، ويعقب المؤتمر الصحفي فعاليات التصوير للطيور الموجودة داخل بحيرة المنزلة.

هذا الحدث يأتي في إطار استعدادات هيئة تنشيط السياحة لإستقبال موسم شتاء 2022/2023، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها السياحة البيئية، وإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو “سياحة مراقبة الطيور” Bird Watching Tourism والتي تحوذ اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

ويعد مهرجان بورسعيد الدولي الأول لمراقبة وتصوير الطيور هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، حيث يتم فيه ولأول مرة، توجيه دعوة مفتوحة مجانية، لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين، للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصر – وهي بحيرة المنزلة، والتي سجل بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة والنادرة، وتم رصد ما يزيد عن 500 ألف طائر بالبحيرة، من أشهرها: (الفلامينجو والبجع والطيور الخواضات والبلشونات والزرزور والسمان والنوارس واللقالق) وغيرها.

ويعد المهرجان خطوة أولى نحو تنمية سياحة مراقبة الطيور Bird Watching Tourism، وبداية للعديد من الفعاليات والتي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد والتي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة من خلال قطاع المكاتب السياحية.