استثمار

تنشيط السياحة: إيطاليا تتوقع استئناف رحلات الطيران العارض لشرم الشيخ الصيف المقبل

على هامش زيارة الوفد الإيطالي إلى مدينة شرم الشيخ
دعاء محمود 4:02 م, السبت, 20 مارس 21 4:02 م, السبت, 20 مارس 21

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عقد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اجتماعا موسعا، في مدينة شرم الشيخ، مع أعضاء وفد إيطالي يضم 140 فردا من ممثلي أهم شركات ووكالات السفر الرئيسية الإيطالية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الصحافة والإعلام الإيطالي.

جاء ذلك على هامش زيارة الوفد الإيطالي إلى مدينة شرم الشيخ والتي تستمر خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢١ مارس الجاري لتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المُطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بالمدينة. 

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ومن جانبه، أشار يوسف إلى أن الجانب الإيطالي يتوقع استئناف رحلات الطيران العارض من جميع أنحاء إيطاليا إلى مدينة شرم الشيخ والمقاصد السياحية المصرية المختلفة اعتبارا من موسم الصيف المقبل.

وتابع أنه خلال الاجتماع تم مناقشة بعض المقترحات والآليات المستقبلية للترويج للسياحة المصرية بصورة أكبر داخل إيطاليا، وبحث سبل التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بدراسة وتقديم الآلية الحالية لمنظومة الحملات المشتركة، والرحلات التعريفية وورش العمل، وذلك لتعزيز الصورة الذهنية للمقاصد السياحية المصرية باعتبارها مقاصد آمنة بخبرات عالية الجودة، وتقدم مستويات خدمة سياحية ممتازة.

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كما تم مناقشة مقترح دعوة بعض المشاهير وعدد من المدونين السياحيين من إيطاليا لزيارة مصر خلال الفترة القادمة ضمن آليات التسويق التي تعتمد عليها الهيئة.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الإيطالي بالمقومات السياحية والأثرية العديدة التى تمتلكها مصر ولا سيما في ظل تميز المنتج السياحي المصري بتنوعه وثرائه بما يلبى مختلف احتياجات السائحين بشرائحهم المختلفة.

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بقلم دعاء محمود

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