تنسيق 2022.. جامعة سيناء تعلن البرامج الدراسية ومصروفات كلياتها بفرعي العريش والقنطرة

أعلنت جامعة سيناء برئاسة الدكتور حاتم البلك، الكليات والتخصصات للقبول بها للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، وكذلك المصروفات الدراسية.. وذلك بفرعي الجامعة بالعريش والقنطرة بالإسماعيلية، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وتضم جامعة سيناء من خلال فرعي العريش والقنطرة، كليات الصيدلة وطب وجراحة الفم والأسنان ، وكلية الهندسة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب ، الإعلام ، والإدارة .

وتشمل تخصصات كلية الهندسة ، المدنية والمعمارية فى تخصصي التصميم الداخلى العمارة والتخطيط، والهندسة الكهربية.

وتضم تخصصات كلية علوم الحاسب: هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة القوى والالات الكهربية وهندسة الحاسبات والتحكم وهندسة الاتصالات والمعلومات، بالاضافة إلي الهندسة الميكانيكية فى تخصصات، هندسة التصميم والإنتاج وهندسة القوى الميكانيكية وهندسة الميكاترونيكات، إلى جانب الهندسة الطبية الحيوية.

وتشمل كلية تكنولوجيا المعلومات على برامج علوم الحاسب وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتكنولوجيا المعلومات.

وتضم كلية الإعلام برامج الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة والإلكترونية والاتصالات التسويقية.

فيما تضم كلية إدارة الأعمال تخصصات الإدارة والمحاسبة والتسويق والتمويل والاستثمار.

وأكدت جامعة سيناء أنه ما زال الباب مفتوحا لقبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية .

ونوهت إلى أن الحد الأدنى لكلية طب الفم والأسنان 80%، والعلاج الطبيعي 75%، والصيدلة 70%، والهندسة 65%، وعلوم الحاسب 60%، و 55% لكليتي الإعلام وإدارة الأعمال.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة علي الرابط التالي:http://suapplication.su.edu.eg/login

كما يمكن التقديم من خلال المقر الإداري بالقاهرة، أو التقدم بالحرم الجامعي بفرعي العريش والإسماعيلية.

أسعار كليات جامعة سيناء فرع العريش (بالجنيه)

كلية الصيدلة 108,045

كلية طب الأسنان 155,710

كلية الهندسة 62,206

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 41490

أسعار كليات جامعة سيناء فرع القنطرة

كلية الصيدلة 162,595

كلية طب الأسنان 120,499

كلية العلاج الطبيعى 117,195

كلية الهندسة 69,030

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 53,730

كلية الإعلام إنجليزى50,441

كلية الإعلام عربى 45,162

كلية إدارة الأعمال 51,652

ونوهت الجامعة إلي أن الأسعار المعلنة بخلاف نسب المنح والخصومات التى تقررها الجامعة لطلاب الثانوية العامة .

وتعد جامعة سيناء من أقدم الجامعات المصرية، حيث تأسست في 2005، وتمتلك الجامعة مركز بحوث هو الوحيد من نوعه في الجامعات الخاصة بمصر، للمساهمة في التنمية لمحافظة شمال سيناء.