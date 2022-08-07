تنسيق 2022.. جامعة سيناء تعلن البرامج الدراسية ومصروفات كلياتها بفرعي العريش والقنطرة

أعلنت جامعة سيناء برئاسة الدكتور حاتم البلك، الكليات والتخصصات للقبول بها للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، وكذلك المصروفات الدراسية.. وذلك بفرعي الجامعة بالعريش والقنطرة بالإسماعيلية، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.
وتضم جامعة سيناء من خلال فرعي العريش والقنطرة، كليات الصيدلة وطب وجراحة الفم والأسنان ، وكلية الهندسة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب ، الإعلام ، والإدارة .
وتشمل تخصصات كلية الهندسة ، المدنية والمعمارية فى تخصصي التصميم الداخلى العمارة والتخطيط، والهندسة الكهربية.
وتضم تخصصات كلية علوم الحاسب: هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة القوى والالات الكهربية وهندسة الحاسبات والتحكم وهندسة الاتصالات والمعلومات، بالاضافة إلي الهندسة الميكانيكية فى تخصصات، هندسة التصميم والإنتاج وهندسة القوى الميكانيكية وهندسة الميكاترونيكات، إلى جانب الهندسة الطبية الحيوية.
وتشمل كلية تكنولوجيا المعلومات على برامج علوم الحاسب وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتكنولوجيا المعلومات.
وتضم كلية الإعلام برامج الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة والإلكترونية والاتصالات التسويقية.
فيما تضم كلية إدارة الأعمال تخصصات الإدارة والمحاسبة والتسويق والتمويل والاستثمار.
وأكدت جامعة سيناء أنه ما زال الباب مفتوحا لقبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية .
ونوهت إلى أن الحد الأدنى لكلية طب الفم والأسنان 80%، والعلاج الطبيعي 75%، والصيدلة 70%، والهندسة 65%، وعلوم الحاسب 60%، و 55% لكليتي الإعلام وإدارة الأعمال.
وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة علي الرابط التالي:http://suapplication.su.edu.eg/login
كما يمكن التقديم من خلال المقر الإداري بالقاهرة، أو التقدم بالحرم الجامعي بفرعي العريش والإسماعيلية.
أسعار كليات جامعة سيناء فرع العريش (بالجنيه)
- كلية الصيدلة 108,045
- كلية طب الأسنان 155,710
- كلية الهندسة 62,206
- كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 41490
أسعار كليات جامعة سيناء فرع القنطرة
- كلية الصيدلة 162,595
- كلية طب الأسنان 120,499
- كلية العلاج الطبيعى 117,195
- كلية الهندسة 69,030
- كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 53,730
- كلية الإعلام إنجليزى50,441
- كلية الإعلام عربى 45,162
- كلية إدارة الأعمال 51,652
ونوهت الجامعة إلي أن الأسعار المعلنة بخلاف نسب المنح والخصومات التى تقررها الجامعة لطلاب الثانوية العامة .
وتعد جامعة سيناء من أقدم الجامعات المصرية، حيث تأسست في 2005، وتمتلك الجامعة مركز بحوث هو الوحيد من نوعه في الجامعات الخاصة بمصر، للمساهمة في التنمية لمحافظة شمال سيناء.