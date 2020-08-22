تنسيق 2020 .. مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة (مستند)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن مصروفات الالتحاق بالبرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة. وتضم الجامعات الأهلية الجديدة التي ستبدأ الدراسة اعتبار من العام الجامعي 2020 - 2021 ، جامعة الجلالة…

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن مصروفات الالتحاق بالبرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة.

وتضم الجامعات الأهلية الجديدة التي ستبدأ الدراسة اعتبار من العام الجامعي 2020 – 2021 ، جامعة الجلالة ، الملك سلمان، العلمين الدولية.

وحددت التعليم العالي مصروفات الالتحاق في الجامعات الأهلية الجديدة ، بواقع 105 الف جنيه لمجال الطب ب 105 الف جنيه ، وطب الاسنان 97 الف جنيه ، والصيدلة 85 الف جنيه والعلاج الطبيعي 63 الف جنيه.

وتبلغ مصروفات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 29 الف جنيه والتمريض 32 ألف جنيه.

وحددت التعليم العالي مصروفات مجال العلوم الهندسية ، و علوم وهندسة الحاسب، والعمارة ب 69 الف جنيه.

و مجال الغذاء والصناعات الغذائية ، و الزراعات الصحراوية ، العلوم الاجتماعية والانسانية، اللغات التطبيقية 43 الف جنيه

وتبلغ مصروفات برامج الدراسات القانونية 45 ألف جنيه، والعلوم الإدارية 46 الف جنيه ، والسياحة والضيافة 40 الف جنيه.

اما ممصروفات الإنتاج الإعلامي فتبلغ 50 الف جنيه، والفنون 49 الف جنيه، وعلوم وهندسة المنسوجات 58 الف جنيه ، والصناعات التكنولوجية 39 الف جنيه.

وبدأت الجامعات الأهلية الجديدة ، صباح اليوم ، في استقبال طلبات التقديم للالتحاق برامجها الدراسية من خلال الموقع الإلكترونى : http://admission.egypt-hub.edu.eg/