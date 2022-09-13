تنسيق معهد لغات وترجمة 2022..50% الحد الأدنى للقبول

يقبل تنسيق معهد لغات وترجمة 2022 بجميع أقسامه الطلاب الحاصلين على درجة 50% من الشعبة العلمية لطلبة الثانوية العامة، كما يقبل خريجي الثانوية التجارية 3 سنوات.

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن التنسيق الخاص بمعهد لغات وترجمة القاهرة العالي بالمقطم، موضحة أن الحد الأدنى للقبول بالمعهد هو 52.01%، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية التجارية 3 سنوات.

بوابة “المال نيوز” تستعرض كل المعلومات عن شروط القبول بمعهد لغات وترجمة القاهرة العالي بالمقطم..

تنسيق معهد لغات وترجمة 2022.. المجموع الخاص بالقبول

أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إعلان الحدود الدنيا الخاصة بكل الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

ووفقا لتنسيق وزارة التربية والتعليم، والمجموع الخاص بالقبول في كل قسم من أقسام المعهد الثلاثة، والمصروفات المحددة لكل قسم بالمعهد وفق ما نشره الموقع الرسمي للمعهد.

تنسيق معاهد اللغات في مصر 2022

المعهد العالي للغات بمصر الجديدة 228 درجة.

معهد القاهرة العالي لغات والترجمة ونظم المعلومات الإدارية في المقطم 226 درجة.

معهد القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 224 درجة.

معهد المنيا العالى للغات 224 درجة.

المعهد العالي للغات 6 اكتوبر 224 درجة.

المعهد العالي للغات بالمنصورة 222 درجة.

المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس 218 درجة.

معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 215 درجة.

المعهد العالى للغات بأسوان 211 درجة

أقسام معهد لغات وترجمة القاهرة العالي بالمقطم

قسم اللغات والترجمة الفورية.

قسم العلوم الإدارية.

قسم نظم معلومات إدارية.

شروط القبول والمصروفات المحددة لكل قسم

يقبل معهد لغات وترجمة القاهرة العالي بالمقطم، الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشقيها العلمي او الأدبي أو ما يعادلها.

قسم العلوم الادارية بحد أدني للمجموع 205 درجة بواقع 50%، وقيمة المصروفات الدراسية 3928 ألف جنيه.

قسم اللغات والترجمة الفورية تقبل بحد أدني 205 درجة بنسبة 50% بشرط الحصول على 65% كحد أدنى في اللغة الإنجليزية، وتبلغ قيمة المصروفات الدراسية 3651 ألف جنيه.

قسم نظم المعلومات الإدارية بحد أدنى 214 درجة بواقع 52.19%، وتبلغ قيمة المصروفات الدراسية 2723 ألف جنيه.

شروط قبول طلبة الشعبة العلمية

يقبل المعهد بجميع أقسامه الطلاب الحاصلين على درجة 50% من الشعبة العلمية لطلبة الثانوية العامة، كما يقبل خريجي الثانوية التجارية 3 سنوات.