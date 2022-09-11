تنسيق معهد فني صحي 2022.. 200 ألف طالب يترقبون بطاقة الترشيح

يأمل نحو 200 ألف طالب وطالبة، سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022، الإعلان عن الحدود الدنيا لتنسيق معهد فني صحي 2022، وغيرها من المعاهد الفنية للتمريض، كمعهد فني تمريض القاهرة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تنسيق معهد فني صحي 2022 والأماكن الشاغرة بالتمريض.

تنسيق معهد فني صحي 2022.. أماكن شاغرة بـ«التمريض»

يتميز المعهد الفني الصحي بضمه العديد من الأقسام العلمية، وتتمثل في أقسام التمرض والأسنان والتغذية العلاجية والتخدير والعظم والبصريات والأشعة والتصنيع الدوائي، والإرشاد والمختبرات الطبية والتثقيف الصحي، وغيرها من الأقسام.

الأماكن الشاغرة بالمعاهد الفنية للتمريض لطلاب شعبة علمي علوم

** فني تمريض السويس

**فنى تمريض أورام القاهرة

** فنى تمريض أسوان

**فنى تمريض مستشفى تخصصي عين شمس

**فنى تمريض القاهرة

** فني تمريض حلوان

**فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تنسيق معهد فني صحي 2022 بعد الثانوية العامة والدبلومات

يعتبر تنسيق معهد فني صحي 2022 من أكثر المعاهد التي يتم البحث عنها في الوقت الحالي من قبل الآلاف من الطلاب في جميع المحافظات، حيث يرغب فئة منهم من معرفة كافة الدرجات الخاصة بالتنسيق من أجل التقديم في معهد الفني الصحي الثانوية العامة والدبلومات بنين وبنات أيضاً لعام 2022 خصوصاً بعد ظهور النتائج سواء كان لطلاب الثانوية العامة أو طلاب الدبلومات الفنية.

تنسيق معهد فنى صحى 2022

يمكن لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 التقديم في المعهد الصحي بكل سهولة سواء كان علمي أو علمي علوم، حيث يقوم الطلاب بدراسة كافة المواد الدراسية من التمريض والعلوم الطبية، ويحتوي أيضا على عدد من التخصصات المختلفة مثل شعبة تغذية علاجية أو فني اسنان أو فني تمريض.

تنسيق معهد فنى صحى للثانوية 2022 بالدرجات

تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن الحد الأدنى للقبول في المعهد وكانت الدرجات الخاصة بالقبول على النحو التالي:

الزقازيق 91.33%.

بني سويف 90.31%0

طنطا 93.17%.

إمبابة 90.57%.

الإسكندرية 91.5%.

أسوان 89.43 %.

سوهاج 89.71%.

بورسعيد 90.21%.

شروط الالتحاق بمعهد فني صحي 2022

يتوفر مجموعة من الشروط المهمة للالتحاق بهذا المعهد الفني الصحي بسهولة بناء على ما تم عرضه من قبل وزارة التربية والتعليم، تتلخص في النقاط الآتية:

أولا: لا يجب أن يقل عمر الطالب المتقدم عن 16 عاما ولا يزيد عن 22 عاما.

ثانيا: يجب التفرغ بشكل عام للدراسة.

ثالثا: يجب أن تتوافر فيه الطالب الشروط الخاصة بالقبول في المعهد.

رابعا: دراسة اللغة الانجليزية في الثانوية العامة كلغة أولي أو ثانية.

خامسا: اجتياز كافة الإختبارات النفسية والشخصية.

سادسا: يجب اجتياز الكشف الطبي.

سابعا: تقديم كافة الأوراق المطلوبة.

المعهد الفني الصحي للدبلومات

في هذا المعهد يقضي الطالب عامين من الدراسة تحتوي على أربع فصول دراسية حيث يكون الفضل الدراسي الواحد ١٥ أسبوعا.