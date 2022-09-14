تنسيق معهد القاهرة الجديدة التجمع الأول.. تفاصيل التخصصات والمصروفات

يأمل الكثير من الطلاب الالتحاق بالأقسام المتاحة وفق تنسيق معهد القاهرة الجديدة التجمع الأول للعلوم الإدارية والحاسب الآلي 2022-2023، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق معهد القاهرة الجديدة التجمع الأول 2022-2023 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من شعبة علمي وأدبي.

بوابة “المال نيوز” تتستعرض من خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن تنسيق معهد القاهرة الجديدة التجمع الأول

تنسيق معهد القاهرة الجديدة التجمع الأول.. شعبتي النظم والتسويق

يتيح تنسيق معهد القاهرة الجديدة التجمع الأول الالتحاق بشعبتي النظم والتسويق من علمي، فيما يسمح لخريجي الشعبة الأدبية بالدراسة في شعب إدارة، نظم وتسويق.

تنسيق معهد القاهرة الجديدة التجمع الأول.. تحديد الحد الأدنى للقبول

ووفقًا لما أعلنته الوزارة فإن تنسيق معهد القاهرة الجديدة التجمع الأول من علمي 2022- 2023 تم تحديد الحد الأدنى للقبول به بالمجموع التالي:

تخصصات معهد القاهرة الجديدة والمصروفات

وأما عن تنسيق معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول أدبي، فقد أعلن مكتب التنسيق أنه يتم وفقًا للمجموع التالي من درجات الطالب:

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

226.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

220.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

219.0

وتبلغ مدة الدراسة في معهد القاهرة الجديدة بالتجمع الأول 4 سنوات دراسية، يحصل بعدها الخريج على درجة البكالوريوس في التخصص، معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

مصاريف معهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول

وجاءت مصاريف معهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للمعهد عبر موقع “فيسبوك”، كما يلي:

إدارة أعمال بـ9000 جنيه على 3 أقساط شامل الكتب والكارنيه.

نظم ومعلومات إدارية 9000 جنيه على 3 أقساط شامل الكتب والكارنيه.

تسويق وتجارة خارجية 7400 جنيه على 3 أقساط شامل الكتب والكارنيه.

ويكون نظام الدفع في القسط على 3 أقساط، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي الإلكتروني لمعهد القاهرة الجديدة.

معهد القاهرة الجديدة.. مدة الدراسة 4 سنوات

يذكر أن معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي، تم إنشاءه بالمجاورة السابعة، التجمع الأول، بمدينة القاهرة الجديدة، التابع لجمعية العلم الحديث للثقافة (أكاديمية عين شمس سابقًا)، بقرار وزاري رقم 843، بتاريخ 9 يونيو لعام 2002.

ويتكون المعهد من 3 شعب:

شعبة نظم المعلومات الإدارية.

شعبة الإدارة باللغة العربية (تجارة عربي) وشعبة الإدارة باللغة الإنجليزية (تجارة إنجليزي).

شعبة التسويق والتجارة الخارجية.

ويتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وتصل مدة الدراسة بالمعهد إلى 4 سنوات دراسية، يمنح من يجتازها درجة البكالوريوس في شعب التخصص.