تنسيق معهد الدراسات المتطورة.. شعبة تجارة ومحاسبة 216.0

بدأ تنسيق معهد الدراسات المتطورة في استقبال ملفات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، بالإضافة لبعض تخصصات شهادات الدبلومات الفنية.

يلتزم الطلاب بالحضور في دروسهم بمعهد الدراسات المتطورة باستمرار ويشترط ألا تقل نسبة الحضور عن 75% و إلا يعتبر الطالب راسباً في المادة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تنسيق معهد الدراسات المتطورة..

تنسيق معهد للدراسات المتطورة علمي 2022-2023

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 218.0

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 216.0

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 215.0

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 212.5

تنسيق المعهد العالي للدراسات المتطورة أدبي 2022-2023

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 218.0

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 216.0

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 215.0

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 214.0

أقسام المعهد العالي للدراسات المتطورة

يضم المعهد بفرعيه تخصصين دراسيين على النحو التالي:

شعبة نظم معلومات الأعمال

الفرقة الأولى والثانية عام والتخصص من الفرقة الثالثة.

المؤهلات التي يقبلها:

الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية

الثانوية التجارية نظام 3 و5 سنوات.

الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.

الثانوية الصناعية 3 و5 سنوات.

دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.

دبلوم المعاهد الفنية التجارية.

دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

شعبة المحاسبة والمراجعة

المؤهلات التي تقبلها

الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

الثانوية التجارية نظام 3 سنوات.

الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.

دبلوم المعاهد الفنية التجارية.

الثانوية التجارية نظام 5 سنوات.

دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

شروط القبول بمعهد الدراسات المتطورة

الحصول على الثانوية العامة بجميع شعبها وما يعادلها كما يقبل الحاصل على دبلوم المدارس الفنية . والطلاب الوافدين من الدول العربية والأجنبية في حدود اللوائح والقواعد المنظمة.

القبول بالمعهد عن طريق مكتب التنسيق أو التحويلات الداخلية:

1 – رقم الطابع تنسيق شعبة نظم المعلومات (832).

2 – رقم الطابع تنسيق شعبة التجارة ( 833 ).

3- أن يثبت الكشف الطبي خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة.

4- أن يكون متفرغاً للدراسة بالمعهد.

5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

الأوراق المطلوبة تقديمها لإدارة المعهد

طلب الالتحاق (يصرف من إدارة المعهد).

استمارة النجاح .

شهادة الميلاد .

صورة من البطاقة الشخصية بالنسبة للطلاب الغير مصريين أو الوافدين .

عدد 6 صورة فوتوغرافية حديثة مقياس 4*6

استمارة 2 جند مستوفية الدمغات (للذكور )

نموذج 6 جند مستوفى الدمغات (للذكور)

الإجراءات بعد قبول الطلبات

يلتزم الطلاب بالحضور في دروسهم باستمرار ويشترط ألا تقل نسبة الحضور عن 75% و إلا يعتبر الطالب راسباً في المادة.

هذا الشأن بمجرد إعلان نتيجة القبول (4666 جنية مصروفات شعبة نظم المعلومات –

4435جنية مصروفات شعبة التجارة مقسمة على قسطين) علماً بأن الطالب الذي يتأخر عن سداد المصروفات بعد إعلان نتيجة القبول بعشرة أيام يعتبر متنازلاً عن مكانه ويقبل المعهد بدلاً منه الذي يليه في الترتيب.

بعد سداد المصروفات يقوم الطلبة المطلوبين للتجنيد لتقديم الاستمارة 2 جند والبطاقة العسكرية وصورة البطاقة الشخصية للمعهد بعد استيفاء الدمغات ليقوم المعهد بدوره بإجراءات تأجيل التجنيد لهم.

يلتزم الطلاب بالحضور في دروسهم باستمرار ويشترط ألا تقل نسبة الحضور عن 75% و إلا يعتبر الطالب راسباً في المادة.