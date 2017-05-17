تنسيق لاستقبال مصريين أصيبا بحروق في السعودية

قامت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بإجراء اتصالات مكثفة فور علمها بإصابة مصريين في حريق نشب داخل حمام سباحة في مزرعة في بلدة الحليلة بالأحساء، أثر حدوث ماس كهربائي ضخم.

كما بذلت وزارة الهجرة جهودا مكثفة منذ بداية علمها بالحادث وحتى استقبال المصابين لعلاجهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وقد تم استقبال المرضى، بعربة إسعاف مجهزة لنقلهم لوحدة مجهزة بالرعاية المركزة، حيث تم توفير سريرين برعاية الحروق بمستشفى مدينة السلام ومستشفى امبابة العام، وتولى طاقم طبي من أمهر الأطباء متابعة المصابين، وتقديم العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

وأشارت “مكرم” إلى أنها تتابع وفريق العمل بالوزارة آلاف الشكاوى من المصريين بالخارج، مؤكدة أن مصر تقف في ظهر أبنائها وقت الشدة، سواء كانت شكاوى جماعية أو فردية، وأنها شخصيا تتابع مشكلات المصريين انطلاقا من دورها ومسئوليتها.

وتابعت الوزيرة خطوات وصول المصابين، متمنية لهم الشفاء العاجل، كما أشادت بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في مثل هذه الحالات، فضلا عن تعاونها الدائم والمستمر، مؤكدة تكامل وتعاون وزارات الحكومة لضمان وصول الخدمات للمواطنين.

كما ثمنت “مكرم” الجهود التي تبذلها السفارة المصرية في المملكة وقنصليتها، للوقوف بجانب المصريين في مثل هذه الحالات، وقد وجه السيد علي عويس مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج، الشكر لوزيرة الهجرة وللبعثة الدبلوماسية بالرياض علي ما قدموه من رعاية وصفها بالفائقة تجاه المصابين.

وأفاد عويس بأن الوزيرة نبيلة مكرم أرسلت وفدا من الوزارة لاستقبال الحالتين للعمل على تيسير وصولهما للمستشفي بالقاهرة واستكمال العلاج.