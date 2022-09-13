تنسيق كلية تربية رياضية 2022.. الحد الأدنى للقبول لطلاب علمي وأدبي

حصل تنسيق كلية تربية رياضية 2022 على الحد الأدنى بعد الحدود الدنيا لتنسيق كليات التربية الرياضية 2022 بمختلف الجامعات المصرية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية المرشحين من تنسيق المرحلة الثالثة 2022.
وأتاحت وزارة التعليم العالي البحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك الإعلان عن موعد انطلاق مرحلة تنسيق تقليل الاغتراب للمرحلة بجانب الكشف عن طرق استعلام الطلاب عن نتيجة تنسيق المرحلة وذلك من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق والدخول برقم الجلوس والرقم السري.
بوابة “المال نيوز” تقدم تنسيق كلية تربية رياضية 2022 والحد الأدنى للقبول بكليات التربية الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية للشعبتين العلمية والأدبية للكليات الخاصة بالبنين والكليات الخاصة بالبنات.
تنسيق كلية تربية رياضية 2022.. بنين الحد الأدنى للدرجات
تربية رياضية بنين الإسكندرية 239 58.29
تربية رياضية بنين المنصورة 238 58.05
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 238 58.05
تربية رياضية بنين بنها 238 58.05
تربية رياضية بنين طنطا 232 56.59
تربية رياضية بنين كفر الشيخ 231 56.34
تربية رياضية بنين الزقازيق 230 56.10
تربية رياضية بنين مطروح 227 55.37
تربية رياضية بنين السويس 225 54.88
تربية رياضية بنين المنيا 224 54.63
تربية رياضية بنين أسيوط 223 54.39
تربية رياضية بنين حلوان 223 54.39
تربية رياضية بنين الفيوم 220 53.66
تربية رياضية بنين مدينة السادات 219 53.41
تربية رياضية بنين بني سويف 217 52.93
تربية رياضية بنين سوهاج 216 52.68
تربية رياضية بنين جنوب الوادي 216 52.68
تربية رياضية بنين أسوان 215 52.44
تربية رياضية بنين العريش 210 51.22
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 209 50.98
تربية رياضية بنين الوادي الجديد 208 50.73
تنسيق كلية تربية رياضية للشعبة الأدبية بنات 2022 – 2023
تربية رياضية بنات بنها 278 67.80
تربية رياضية بنات دمياط 250 60.98
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 241 58.78
تربية رياضية بنات السويس 231 56.34
تربية رياضية بنات الزقازيق 224 54.63
تربية رياضية بنات طنطا 221 53.90
تربية رياضية بنات الإسكندرية 217 52.93
تربية رياضية بنات المنصورة 216 52.68
تربية رياضية بنات المنيا 214 52.20
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 213 51.95
تربية رياضية بنات بور سعيد 211 51.46
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 210 51.22
تربية رياضية بنات الفيوم 209 50.98
تربية رياضية بنات مدينة السادات 209 50.98