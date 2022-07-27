تنسيق كلية الشرطة لعام 2022.. تعرف على خطوات ومواعيد التقديم الإلكتروني

أتاحت وزارة الداخلية لأول مرة التقديم الإلكتروني للالتحاق بأكاديمية الشرطة ضمن تنسيق كلية الشرطة لعام 2022، لجميع المتقدمين من حاملي الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها بنسبة نجاح 65%، أو للضباط المتخصصين من حملة المؤهلات العليا والماجيستير والدكتوراه بتقدير عام (جيد) عدا ليسانس الحقوق والتربية رياضية (مقبول)، على أن تبدأ في الأول من أغسطس المقبل وتستمر وحتى 15 سبتمبر.

خطوات تقديم كلية الشرطة

وتنشر “المال” خطوات التقديم الإلكتروني ضمن تنسيق كلية الشرطة لعام 2022:

1- الدخول لبوابة وزارة الداخلية عبر الإنترنت عن طريق الرابط التالي (www.moi.gov.eg).

2-الضغط على الخدمات الإلكترونية.

3-اختيار أيقونة الالتحاق بأكاديمية الشرطة.

4-التسجيل عبر موقع الوزارة من خلال الرابط التالي: (https://moi.gov.eg/Account/RegisterUser).

5-الدخول على موقع أكاديمية الشرطة واتباع التعليمات، ثم انتظار تحديد موعد الاختبارات.

ونوهت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني على اتباع التعليمات الآتية عند التسجيل:

1-التسجيل ببريد إلكتروني ومفعل (حيث يتم استخدامه في حال فقد كلمة المرور).

2- التسجيل بالرقم القومي الخاص بالمتقدم.

3-كتابة الاسم رباعي وفقًا للرقم القومي.

4- استخدام رقم محمول صحيح, حيث يتم إرسال كود التفعيل الخاص بالحساب على نفس رقم المحمول.

تنسيق كلية الشرطة

وحددت وزارة الداخلية المواعيد الآتية للتقديم:

1-يبدأ التقديم للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية أو المؤهلات الجامعية للعام السابق (2021)، من يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس حتى يوم الخميس 18 أغسطس 2022 ولمدة 18 يومًا.

2- للحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها من الثانوية الأزهرية أو طلبة الدور الثاني لهذا العام 2022، يبدأ اعتبارًا من 4 أغسطس حتى الأربعاء 31 أغسطس ولمدة 28 يومًا.

3- الحاصلون على المؤهلات الجامعية لهذا العام (2022)، يبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين 15 أغسطس حتى الخميس 15 سبتمبر ولمدة 32 يومًا.

واشترطت وزارة الداخلية على الحاصلين على شهادة الثانوية من الخارج أو الدبلومات الأجنبية أو مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، stem سواء كان لهذا العام 2022 أو العام السابق 2021، تقديم شهادة المعادلة الصادرة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

وبخصوص طلبة الدور الثاني: يكون التقدم في ذات المواعيد المحددة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة هذا العام اعتبارًا من يوم الخميس 4 أغسطس ولمدة 28 يومًا.

ويسمح لهم بالاستمرار في إجراءات التقدم لكلية الشرطة باختبارات المقاس والقوام فقط، وتستكمل إجراءات القبول عقب اجتيازهم اختبار الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على النسبة المئوية المقررة.

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