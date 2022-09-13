تنسيق كلية التمريض 2022.. قائمة الجامعات بالدرجات بعد اجتياز امتحان القدرات

حددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول في تنسيق كلية التمريض 2022 بجميع الجامعات الحكومية أثناء الإعلان عن نتائج ترشيحات القبول في تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للجامعات؛ وتنسيق كلية التمريض 2022 من أولى الكليات التي تشهد إقبالا من قبل طلاب علمي علوم الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بإحدى الكليات الطبية مثل طب وطب أسنان وعلاج طبيعي.
بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي قائمة الحدود الدنيا للقبول في تنسيق كلية التمريض 2022 بالجامعات الحكومية وذلك بعد اجتياز امتحان القدرات المحدد للقبول فيها..
تنسيق كلية التمريض 2022 في الجامعات الحكومية
منحت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول في تنسيق كلية التمريض 2022 التي يرغب في الالتحاق بها عددا كبيرا من طلاب شعبة علمي علوم الذين يرغبون في الالتحاق بوظيفة مناسبة فور التخرج.
وفيما يلي قائمة الحدود الدنيا للقبول في تنسيق كلية التمريض 2022 بالجامعات الحكومية، بعد اجتياز امتحان القدرات المحدد للقبول فيها، وهي:
كلية تمريض أسوان 284
كلية تمريض الفيوم 296
كلية تمريض بني سويف 301
كلية تمريض حلوان 300
كلية تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 307
كلية تمريض عين شمس 307
كلية تمريض مطروح 306
كلية تمريض الإسكندرية 306
كلية تمريض القاهرة 311
كلية تمريض المنيا 313
كلية تمريض جنوب الوادي 312
كلية تمريض سوهاج 317
كلية تمريض كفر الشيخ 322
كلية تمريض أسيوط 321
كلية تمريض بنها 323
كلية تمريض المنوفية بشبين الكوم 332
كلية تمريض دمنهور 334
كلية تمريض الزقازيق 337
كلية تمريض دمياط 340
كلية تمريض طنطا 344
كلية تمريض المنصورة 347
كلية تمريض بور سعيد 351
الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات 2022
يستطيع أي ولي أمر الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات 2022 من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، بحسب بيان وزارة التعليم العالي:
زيارة رابط موقع تنسيق الجامعات الإلكتروني هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/.
تدوين رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
فور الضغط على أيقونة الاستعلام سوف تظهر لك الكلية المرشح لها.