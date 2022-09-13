تنسيق كلية التمريض 2022.. قائمة الجامعات بالدرجات بعد اجتياز امتحان القدرات

حددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول في تنسيق كلية التمريض 2022 بجميع الجامعات الحكومية أثناء الإعلان عن نتائج ترشيحات القبول في تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للجامعات؛ وتنسيق كلية التمريض 2022 من أولى الكليات التي تشهد إقبالا من قبل طلاب علمي علوم الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بإحدى الكليات الطبية مثل طب وطب أسنان وعلاج طبيعي.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي قائمة الحدود الدنيا للقبول في تنسيق كلية التمريض 2022 بالجامعات الحكومية وذلك بعد اجتياز امتحان القدرات المحدد للقبول فيها..

تنسيق كلية التمريض 2022 في الجامعات الحكومية

منحت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول في تنسيق كلية التمريض 2022 التي يرغب في الالتحاق بها عددا كبيرا من طلاب شعبة علمي علوم الذين يرغبون في الالتحاق بوظيفة مناسبة فور التخرج.

وفيما يلي قائمة الحدود الدنيا للقبول في تنسيق كلية التمريض 2022 بالجامعات الحكومية، بعد اجتياز امتحان القدرات المحدد للقبول فيها، وهي:

كلية تمريض أسوان 284

كلية تمريض الفيوم 296

كلية تمريض بني سويف 301

كلية تمريض حلوان 300

كلية تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 307

كلية تمريض عين شمس 307

كلية تمريض مطروح 306

كلية تمريض الإسكندرية 306

كلية تمريض القاهرة 311

كلية تمريض المنيا 313

كلية تمريض جنوب الوادي 312

كلية تمريض سوهاج 317

كلية تمريض كفر الشيخ 322

كلية تمريض أسيوط 321

كلية تمريض بنها 323

كلية تمريض المنوفية بشبين الكوم 332

كلية تمريض دمنهور 334

كلية تمريض الزقازيق 337

كلية تمريض دمياط 340

كلية تمريض طنطا 344

كلية تمريض المنصورة 347

كلية تمريض بور سعيد 351

الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات 2022

يستطيع أي ولي أمر الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات 2022 من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، بحسب بيان وزارة التعليم العالي:

زيارة رابط موقع تنسيق الجامعات الإلكتروني هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/.

تدوين رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

فور الضغط على أيقونة الاستعلام سوف تظهر لك الكلية المرشح لها.