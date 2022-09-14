تنسيق كلية الإعلام جامعة عين شمس 2022 .. تفاصيل التقديم وفرص الالتحاق

تبدأ الدراسة في كلية الإعلام جامعة عين شمس 1 أكتوبر 2022، وهو أول يوم في العام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث حدد المجلس الأعلى للجامعات تنسيق كلية الاعلام جامعة عين شمس 2022 بالاعتماد على مجموع اللغات الأعلى، حيث اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الأجنبية الثانية.

وأعلنت الجامعة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 3683 بتاريخ 12-9-2022، بشأن بدء الدراسة بكلية الإعلام جامعة عين شمس مرحلة البكالوريوس، التي تدخل العمل للمرة الأولى هذا العام.

وأوضحت في بيان عنها أنّها تقبل التحويلات للكلية الجديدة من خلال مكتب التنسيق المركزي في المجلس الأعلى للجامعات.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل تنسيق كلية الاعلام جامعة عين شمس 2022..

تنسيق كلية الاعلام جامعة عين شمس 2022.. مجموع اللغات

جاء تنسيق كلية الاعلام جامعة عين شمس 2022 في عامها الأول مرتفعا إلى حد ما، حيث توفر جامعة عين شمس قسم الإعلام وفق درجات التنسيق المعلنة لقبول الطلاب في كلية الآداب جامعة عين شمس من مجموع 291 درجة، ومن ثم إجرائه للتنسيق الداخلي لقبوله في قسم الإعلام بالاعتماد على مجموع اللغات الأعلى، حيث اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الأجنبية الثانية.

خريطة العام الدراسي الجامعي كالتالي

يبدأ العام الجامعي الجديد يوم السبت الموافق الأول من أكتوبر 2022.

تستمر الدراسة الجامعية للفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا.

ينتهي الفصل الدراسي الأول للجامعات في 5 يناير 2023.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 9 يناير 2023 وتنتهي في 26 يناير 2023.

تبدأ إجازة منتصف العام تبدأ اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023.

تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعًا.

ينتهي الفصل الدراسي الثاني في 1 يونيو 2023.

تجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

كليات جامعات عين شمس

لمعرفة المزيد عن كليات جامعة عين شمس بخلاف كلية الإعلام الجديدة، نوضح لكم الكليات التالية:

كلية الصيدلة.

كلية العلوم.

كلية الطب.

كلية طب الأسنان.

كلية الحاسبات والمعلومات.

كلية الهندسة.

كلية التربية.

كلية الألسن.

كلية التجارة.

كلية التربية النوعية.

كلية الزراعة.

كلية الحقوق.

كلية التمريض.

كلية البنات.

كلية الآثار.

كلية الدراسات والبحوث البيئية.

كلية الدراسات العليا للطفولة.