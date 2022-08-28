تنسيق كليات المرحلة الثالثة 2022.. موعد تسجيل الرغبات

تزايدت معدلات البحث على محركات الشبكة العنكبوتية عن تنسيق كليات المرحلة الثالثة 2022 والأماكن الشاغرة بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي، بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم العالي، موعد تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد للطلاب المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية وطلاب المرحلة الثالثة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال السطور التالية تنسيق كليات المرحلة الثالثة 2022 ..

تنسيق كليات المرحلة الثالثة 2022.. فتح باب التسجيل

أكدت وزارة التعليم العالي أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عقب إعلان نتائج التحويلات.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وتسجل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط:

www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالدرجات

وينتظر الطلاب الحاصلين على 50% الكليات والأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022.

ووفقًا لـ تنسيق الجامعات 2021 كان يوجد 88 كلية و43 معهدا للحاصلين على 50% بالشعبتين علمي وأدبي، وإليك القائمة:

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

كلية تربية «تعليم ابتدائي» العريش.

تربية «تعليم ابتدائي» الوادي الجديد.

كلية تربية «تعليم ابتدائي» أسوان.

تربية «تعليم ابتدائي» مطروح.

كلية تربية «طفولة» العريش.

تربية «طفولة» أسوان.

كلية تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.

تربية رياضية بنات الإسكندرية.

كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.

تربية رياضية بنات السويس.

كلية تربية رياضية بنات العريش.

تربية رياضية بنات الفيوم.

كلية تربية رياضية بنات المنصورة.

تربية رياضية بنات المنيا.

كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

تربية رياضية بنات أسوان.

كلية تربية رياضية بنات أسيوط.

تربية رياضية بنات بني سويف.

كلية تربية رياضية بنات بور سعيد.

تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

تربية رياضية بنات سوهاج.

كلية تربية رياضية بنات طنطا.

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

كلية تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

تربية رياضية بنات مدينة السادات.

كلية تربية رياضية بنين الزقازيق.

تربية رياضية بنين السويس.

كلية تربية رياضية بنين العريش.

تربية رياضية بنين الفيوم.

كلية تربية رياضية بنين المنيا.

تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

كلية تربية رياضية بنين أسوان.

تربية رياضية بنين أسيوط.

كلية تربية رياضية بنين بني سويف.

تربية رياضية بنين بور سعيد.

كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.

تربية رياضية بنين حلوان.

كلية تربية رياضية بنين دمياط.

تربية رياضية بنين سوهاج.

كلية تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية رياضية بنين مدينة السادات.

كلية تربية رياضية بنين مطروح.

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.

كلية تربية فنية حلوان بالزمالك.

تربية موسيقية حلوان.

كلية تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية نوعية أسوان .

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة.

تربية نوعية فنية الإسكندرية.

تربية نوعية فنية الزقازيق.

تربية نوعية فنية الفيوم.

تربية نوعية فنية القاهرة.

تربية نوعية فنية المنصورة.

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.

تربية نوعية فنية أسوان.

تربية نوعية فنية أسيوط.

تربية نوعية فنية بنها.

تربية نوعية فنية بور سعيد.

تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية.

تربية نوعية فنية دمياط.

تربية نوعية فنية سوهاج.

تربية نوعية فنية طنطا .

تربية نوعية فنية عين شمس.

تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

تربية نوعية فنية مطروح.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

تربية نوعية موسيقية الزقازيق.

تربية نوعية موسيقية القاهرة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

تربية نوعية موسيقية المنوفية.

تربية نوعية موسيقية المنيا.

تربية نوعية موسيقية أسوان.

تربية نوعية موسيقية أسيوط.

تربية نوعية موسيقية بنها.

تربية نوعية موسيقية بور سعيد.

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.

تربية نوعية موسيقية دمياط.

تربية نوعية موسيقية سوهاج.

تربية نوعية موسيقية طنطا.

تربية نوعية موسيقية عين شمس.

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

تربية نوعية موسيقية مطروح.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وجاءت المعاهد بتنسيق المرحلة الثالثة كالتالي:

معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا «إدارة أعمال».

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.

معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة.

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة «إدارة- محاسبة- تجارة خارجية».

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية.

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية شعبة نظم معلومات بطموه.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية- ش إدارة أعمال.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية- ش محاسبة.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش (مالية).

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش (نظم معلومات).

معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول «شعبة إدارة».

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول «شعبة التسويق».

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول «شعبة نظم».

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية.

معهد المنيا العالى للغات.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة التجارة الخارجية بدمياط.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة محاسبة بدمياط.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي «بالمقر البديل بالإسماعيلية».

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات «بالمقر البديل بالإسماعيلية»

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالدرجات

ومن المعاهد التي تقبل الحاصلين على 50% من الشعبة الأدبية:

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة.

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة.

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة.

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة.

معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات.

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات.

معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات.

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية.

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفرالشيخ بمصروفات.

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات.

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط.

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم.

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم.

نظم معلومات إدارية قطامية.