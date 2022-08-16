يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن نتيجة تنسيق كليات المرحلة الأولى علمي 2022 – 2023، يعد فتح تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى يوم الخميس الماضي وتحديد مدة 5 أيام له قبل أن تمد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المدة ليوم إضافي، بوابة”المال نيوز” تستعرض تنسيق كليات المرحلة الأولى علمي 2022 – 2023 من خلال هذا التقرير.

تنسيق كليات المرحلة الأولى علمي 2022 – 2023

مدد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2022، حيث تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2022، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11/8/2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 15/8/2022، وذلك وفقًا للحد الأدنى.

وجاء الحد الدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2022 بنحو: الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، فيما جاء تنسيق الكليات 2022 للشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وللشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

نتيجة الكليات 2022 علمي مرحلة أولى

نتيجة الكليات 2022 علمي مرحلة أولى، يتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت لتنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى من خلال الضغط هنا http://%20www.tansik.egypt.gov.eg/.

ويتعرف الطالب على الكلية المرشح لها من الدخول مرة أخرى على موقع تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، في ضوء الحد الأدنى المُعلن عنه في كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى.

مراحل تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى

هناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية 2022، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وتعلن عنها الوزارة في بيانات رسمية.

عدد رغبات تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى

يبلغ عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع 75 رغبة.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 107 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022/2023.