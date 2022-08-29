تنسيق دبلوم سياحة وفنادق 2022.. إلغاء اختبارات القدرات للكلية

تنسيق دبلوم سياحة وفنادق 2022، يبحث طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية بشعبتيها العلمية والأدبية عبر محركات البحث عن تنسيق دبلوم سياحة وفنادق 2022، حيث أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى، ومن ضمنها تفاصيل تنسيق كلية سياحة وفنادق 2022، موضحاً أنه توجد أماكن شاغرة في العديد من الكليات لطلاب المرحلة الثانية بشعبتيها العلمية والأدبية، مؤكدا أن تنسيق المرحلة الثالثة بدأ الخميس الموافق 27 أغسطس الجاري.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تنسيق دبلوم سياحة وفنادق 2022:

تنسيق دبلوم سياحة وفنادق 2022.. أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية

الحد الأدنى لتنسيق كلية سياحة وفنادق 2022 بلغ في جامعة الإسكندرية لطلاب الشعبة الأدبية 285 درجة وفي جامعة المنصورة بلغ 267 درجة، حيث أكدت وزارة التعليم العالي عبر موقعها الرسمي، أنه توجد أماكن شاغرة للكلية سواء لطلاب الشعبة الأدبية أو الشعبة العلمية.

اختبارات قدرات لكلية السياحة والفنادق

قرر المجلس الأعلى للجامعات إلغاء اختبارات القدرات للقبول بالكلية، بهدف المساهمة في تقليل نسبة القبول في غالبية الجامعات لأنها تشترط موعدا معينا يجب على الطلاب أداؤها فيه بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وفقا لما قالته الدكتورة غادة علي، عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة بني سويف.

ويتوقف القبول بكلية السياحة والفنادق الآن على عقد مقابلات شخصية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية للتأكد من استعدادهم للدراسة مع الالتزام بالحد الأدنى للتنسيق، وتعد المقابلة الشخصية أفضل بكثير من اختبارات القدرات التي تتطلب كتابة فقط، حيث تحرص الكلية على تدريب الطلاب بجانب الدراسة النظرية.

الحدود الدنيا لتنسيق كليات الأدبي

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية فالحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بلغ 354 درجة وكلية الألسن جامعة كفر الشيخ 351 درجة وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة بجامعة الإسكندرية بلغ الإسكندرية 348 درجة وكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس 345 درجة.

وأضافت الوزارة أن الحد الأدنى لتنسيق كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف 340 درجة وكلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 338 درجة وكلية الألسن جامعة عين شمس 338 درجة وكلية الألسن جامعة الفيوم 337 درجة.