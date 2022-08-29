تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات.. رابط وموعد التقديم للالتحاق بالجامعات

تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات، أنعش محركات البحث على الشبكة العنكبوتية، حيث أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عاشور، وقال إنه سوف يتم البدء بتنسيق دبلوم تجارة 2022 في منتصف شهر سبتمبر القادم للالتحاق بالكليات والجامعات والمعاهد المصرية، مؤكدا أن مجموع تنسيق دبلوم التجارة 75% كحد أدنى.

تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات.. شرط التعليم العالي للالتحاق بالكليات

خصص وزير التعليم العالي والبحث العلمي رابطا إلكترونيا رسميا خاصا بوزارة التعليم العالي للتنسيق الإلكتروني، بهدف الالتحاق بالكليات والجامعات مع إجراء نفس القواعد التي كانت موجودة العام الماضي.

وأقرت وزارة التعليم العالي أنه يجب على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية بجميع أقسامها: ” دبلوم تجارة، دبلوم زراعة، دبلوم فندقي، دبلوم صناعي” أن يجتازوا اختبار المعادلة قبل قبولهم في إحدى الجامعات“، والاختبارات تنطلق في شهر أغسطس الجاري.

تم تخصيص الأماكن الجامعية في الجامعات المصرية بنسبة 10٪ بناءً على إجمالي عدد الطلاب المقيدين في العام الدراسي التالي بشهادة الدبلومات الفنية.

رابط تنسيق دبلوم تجارة 2022

يمكن لطلاب الدبلوم التجاري بنظام الثلاث سنوات الوصول إلى رابط تنسيق الدبلوم التجاري 2022 من خلال الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/.

بعد الدخول إلى الموقع يتم إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة ونوع الدبلوم “التجاري” ونظام التدريب الذي يمكنك تحديده 3 أو 5 سنوات، ثم البدء في التسجيل رغباته والتي تصل إلى 75 رغبة اعتمادًا على التوزيع الجغرافي للطلاب.

موعد تنسيق دبلوم تجارة 2022

تبدأ الموافقة على الدبلومات الفنية لعام 2022 في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022، وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي البحث العلمي الدكتور عادل عبد الغفار، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن التفاصيل بخصوص تنسيق الدبلومات التجارية والصناعية والزراعية لعام 2022 وغيرها من المجالات في الأيام المقبلة.

مؤشرات تنسيق كليات دبلوم التجارة 2022

تظهر مؤشرات النتائج أن تنسيق دبلوم تجارة نظام الثلاث سنوات لهذا العام 2022 تقترب بنسبة كبيرة من تنسيقات العام الماضي 2021، وكان الحد الأدنى لقبولها هي:

معهد فني صحى طنطا 97.06

معهد فني صحى المنصورة 97.06

معهد فنى صحي جنوب الوادي 96.72

معهد فني صحى الزقازيق 96.37

معهد فني صحى الإسكندرية 96.2

معهد فني صحى الإسماعيلية 96.03

معهد فني صحى بنى سويف 95.69

معهد فني صحى أسيوط 95.52

معهد فني صحى سوهاج 95.51

معهد فني صحى أسوان 95.17

تجارة كفر الشيخ 94.48

تربية طنطا 94.31

تجارة دمياط 94.31

تجارة المنصورة 93.79

تربية كفر الشيخ 93.79

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 93.79

تجارة جنوب الوادي 93.62

تربية حلوان 93.45

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 93.45

تجارة العريش 93.44

تجارة أسوان 93.28

تجارة انتساب موجه دمياط 93.1

تجارة طنطا 93.1

تجارة بورسعيد 93.1

تربية مدينة السادات 93.1

تجارة الزقازيق 93

تجارة دمنهور 92.93

تجارة انتساب موجه المنصورة 92.93

تجارة انتساب موجه بور سعيد 92.76

تجارة الإسكندرية 92.76

تجارة انتساب موجه أسوان 92.59

تجارة انتساب موجه العريش 92.41

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 92.41

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 92.24

تربية سوهاج 92.24

تجارة أسيوط 92.07

تجارة السويس 92.07

تجارة بنها 92.07

تجارة سوهاج 92.06

تجارة القاهرة 91.9