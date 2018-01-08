تنسيق بين التعليم العالي والتجارة للاستفادة من البحث العلمي

المال ـ خاص: تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من د.سعيد درويش مساعد الوزير للتطوير الاستراتيجى، حول آليات التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدى الجانبين، وتحقيق التطبيق العلمى لمخرجات…

المال ـ خاص:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من د.سعيد درويش مساعد الوزير للتطوير الاستراتيجى، حول آليات التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدى الجانبين، وتحقيق التطبيق العلمى لمخرجات البحث العلمى بما يتناسب مع إستراتيجية الدولة للعلوم والبحث العلمى.

وأوضح التقرير قيام د. سعيد درويش بالاشتراك مع وفد من وزارة التجارة والصناعة بزيارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب التابعة لوزارة التعليم العالي بهدف تفعيل آليات التعاون بين المدينة بما تمتلكه من قدرات بشرية وأجهزة ومعامل حديثة مؤهلة، وتوفير الشهادات المعتمدة للتحليلات التى تتطلبها الشركات الصناعية والمراكز الطبية.

وتفقد درويش والوفد المرافق له شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والكريلك بالمنطقة الاستثمارية ببرج العرب، بمرافقة المهندس/مجدى الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة؛ لبحث آليات التعاون بين الشركة ومدينة الأبحاث، حيث إن الشركة تتبني منهجية البحث العلمي لتطوير منتجات جديدة، والعمل على توفير الطاقة، وتدوير المخلفات. كما أن الشركة لها براءات اختراع لحماية منتجاتها المطورة.