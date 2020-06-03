تنسيق بين «البيئة» و«القاهرة» لرفع مستوى النظافة في المطرية بعد زيادة الشكاوى

وجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطة نهائية للتعامل مع تراكم المخلفات بحى المطرية.

وعُقد اجتماع عاجل بين مسئولي جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، لرفع مستوى نظافة محاور وطرق حى المطرية، وذلك للتغلب على المشكلات والشكاوى المتكررة من تراكم القمامة بالحي وخاصة حول مزار شجرة مريم.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي تضمن زيارة ميدانية لشوارع المطرية للوقوف على وضع التراكمات بها، ووضع خطة سريعة لرفع كافة المخلفات والتراكمات، بما في ذلك منطقة مزار شجرة مريم والشوارع المؤدية إليه، نظرًا لأهميته التاريخية، إضافة إلى رفع التراكمات من المحاور الجديدة التي تم إنشاؤها خلال عمليات التطوير.

جاء ذلك بحضور نائب محافظ القاهرة ورئيس حى المطرية لوضع مخطط مستمر ودائم للقضاء على تراكم المخلفات فى المطرية والمحاور الرئيسية.

وأضافت وزارة البيئة فى بيان اليوم، انه تم الإتفاق على رفع كفاءة منظومة النظافة داخل الحي بعدد من الإجراءات منها توفير عدد 80 صندوق قمامة من خلال هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وقيام رئيس الحي بإعادة توزيع متعهدي جمع القمامة على أنحاء الحي لضمان رفع كافة المخلفات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة ضمن مهامها في إعداد وتنفيذ منظومة المخلفات والرصد والمتابعة لها ومتابعة التخلص الآمن من المخلفات، ستقوم من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بالدفع بفرق رصد دورية لمتابعة حالة النظافة العامة لشوارع الحي، وضمان استدامة مستوى النظافة المطلوب.