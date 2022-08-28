تنسيق المستنفذين جامعة الأزهر 2022.. القبول للالتحاق بكليات القاهرة والأقاليم

تنسيق المستنفذين جامعة الأزهر 2022، حالة من الترقب يعيشها طلاب الثانوية الأزهرية خلال الفترة الحالية انتظارًا لصدور نتيجة تنسيق المستنفذين جامعة الأزهر 2022 والقبول للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم، للعام الدراسي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق الخميس الماضى والتى استمرت 5 أيام عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

بوابة “المال نيوز” تستعرض خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن تنسيق المستنفذين جامعة الأزهر 2022..

تنسيق المستنفذين جامعة الأزهر 2022.. طبيعة خاصة على مرحلتين

وافق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التنسيق وذلك للفئات التالية: (المستنفذين- السنوات السابقة- المعادلات_ الترجمة الفورية لطالبات الثانوية العامة- تخصص القراءات)، بدءًا من اليوم الأحد الموافق 28/ 2022/8/، وحتى يوم 2022/9/8.

ويتميز التنسيق بجامعة الأزهر بطبيعة خاصة حيث يكون على مرحلتين الأولى منها تخصص للطلاب الناجحين من الدور الأول، والثانية تكون بعد إعلان نتيجة الدور الثانى وتكون مخصصة لطلاب الدور الثاني، وتعديل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى في حالة الرغبة في ذلك، على أن يتم إعلان نتيجة المرحلتين معًا.

تنسيق المستنفذين جامعة الأزهر 2022.. مكافأة مالية لمنسوبي الجامعة

صدق الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة مالية قدرها ألف جنيه لجميع منسوبي الجامعة “كادر خاص وعام ومتفرغين”، بمناسبة انتهاء الامتحانات وانتهاء الفصل الدراسي الثاني وإعلان النتائج الدراسية واعتمادها.

وأوضح الأمين العام للجامعة أن المكافأة يستفيد منها منسوبو الجامعة بالقاهرة والأقاليم، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار دعم منسوبي الجامعة وتحفيزا لهم على جهودهم المخلصة في سبيل النهوض والارتقاء بجامعة الأزهر؛ مما كان له أطيب الأثر من خلال تقدم تصنيف الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في تصنيف شنغهاي للعام 2022.