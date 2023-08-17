تنسيق المرحلة الثانية 2023.. آخر موعد للتقديم وخطوات تسجيل الرغبات

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلبة المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للالتحاق بالجامعات بلغ حتى الآن حوالي 105 آلاف طالب وطالبة بموقع التنسيق الإلكتروني في العام الجامعي الجديد 2023/2024.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، بعدما سعى الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 عبر المحرك العالمي للبحث “جوجل”.

موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023

وتنشر بوابة ” المال نيوز” في هذه السطور موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023.

وأكد وزير التعليم العالي، جاهزية جميع معامل الحاسب الآلي المتاحة في الجامعات الحكومية من الساعة التاسعة صباحًا وإلى الساعة الثالثة ظهرًا وذلك طوال فترة التنسيق لاستقبال جميع الطلاب، ومساعدتهم في التنسيق الإلكتروني.

موعد انتهاء المرحلة الثانية 2023.. موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال الرغبات

وقال السيد عطا، بصفته المشرف العام على جميع أعمال مكتب التنسيق، إنه ما زال موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في الاستقبال لرغبات طلاب المرحلة الثانية إلى مساء يوم السبت الموافق يوم 19 من أغسطس الحالي، مؤكدًا انتظام سير الإجراءات لإدخال الطلاب لرغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. إمكانية لتعديل الرغبات



وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، بصفته المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة، ضرورة استفادة الطلبة من الأدلة الإرشادية والأدلة التوضيحية والفيديوهات التي قد أعدتها الإدارة العامة بالمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة لمساعدة الطلبة في كيفية التنسيق الدقيق، والقيام بكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، منوها لوجود إمكانية لتعديل الرغبات إلى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلبة لمراجعة الصفحة الرسمية بالوزارة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وفي موقعها الإلكتروني لمتابعة تلك الأدلة، وذلك من خلال جميع حسابات وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية 2023

ويتاح لطلبة الثانوية العامة التسجيل بموقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل جميع رغبات المرحلة الثانية 2023، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في الرابط التالي هنا وتكون من خلال جهاز الحاسب الآلي الخاص بالتلميذ أو من خلال اي أمر الطالب.

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني اضغط من هنا.

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