تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. كل ما يهم طلاب الثانوية الحاصلين على مجموع 50%

تنسيق المرحلة الثالثة 2022، يستطيع طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة وطلاب المرحلة الأولى والثانية الذين لم يتقدموا في مواعيد التنسيق المحددة للمرحلتين، التقديم ضمن تنسيق للمرحلة الثالثة 2022.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تنسيق المرحلة الثالثة 2022 رابط وموعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. رابط تسجيل الرغبات

يفتح باب تقديم التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة لجميع الطلاب الحاصلين بداية من مجموع 50% فأكثر، وأيضًا طلاب الدور الثاني الناجحين في الثانوية العامة وكذلك الطلاب الذين لم يسجلوا الرغبات ضمن تنسيق المرحلة الأولى والثانية من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة https://tansik.digital.gov.eg/application/.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في منتصف سبتمبر المقبل، بعد إعلان نتيجة طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة والتى تنتهي الامتحانات الخاصة بهم يوم 30 أغسطس، وإعلان النتيجة بعدها ثم تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تضمن مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية ظهر اليوم إعلان تفاصيل مواعيد مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الأولى وكذلك طلاب المرحلة الثانية، وبهدف تقليل الاغتراب بين الكليات والجامعات ومحل سكن الطلاب في النطاق الجغرافى «أ».

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للالتحاق بالكليات والجامعات

يستطيع الطلاب الدخول ومعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية مباشرة من خلال الرابط التالي: رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للكليات من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx.

ويجب على الطلاب طباعة بطاقة الترشيح بعد معرفة النتيجة من موقع التنسيق الالكتروني والتوجه إلى الكليات التي تم ترشيحهم لها لإتمام إجراءات القيد.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد التباع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، في ظهر الخميس الموافق 25 أغسطس 2022.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة المسجلين في المرحلة الثانية وفق المعلن من وزارة التعليم العالي 255 ألف طالبًا وطالبة، من إجمالي حوالي 269.20 طالبًا وطالبة في هذه المرحلة.

وكان الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب العلمي لشعبتيى العلوم والرياضة 246 درجة فأكثر، بنسبة 60% فأكثر، ويبلغ عددهم 223 ألفًا و294 طالبًا وطالبة، في حين كان الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الأدبي 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05% فأكثر، ويبلغ عددهم 45908 طالبًا وطالبة.