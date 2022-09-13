أطلق موقع التنسيق الإلكترونى، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعا للعام الجامعى 2022/ 2023.

وانطلق اليوم تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022 بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة صباح يوم أمس الاثنين، وأعلنت وزارة التعليم العالي عقب اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أن تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022 سيضم الطلاب المُرشحين في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب 2022.

وتنشر بوابة “المال نيوز” رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى

https://tansik.digital.gov.eg/application/

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. شروط تقليل الاغتراب

واوضحت وزارة التعليم العالى أن مكتب التنسيق بدأ في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة، وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المُتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 9/9/2022، وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وأتيحت النتائج أمام الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg

شروط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022

ينقسم تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022 إلى نوعين تحويل مناظر وتحويل غير مناظر، ويساعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022 المناظر الطالب الذي تم ترشيحه في عملية تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية «أ»، بالتقدم للتحويل إلى كلية غيرة مناظرة في منطقته الجغرافية «أ».

بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام/ انتساب» من أجل استيفاء شروط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022، كما يشترط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات – إن وجد.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. ترشيح 579612 طالب وطالبة للكليات والمعاهد

وأشارت وزارة التعليم العالى وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المُحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:

عدد الطلاب المُتقدمين للشعب العلمية: 106436.

عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية: 89751.

الإجمالي: 196187.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أن عدد الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة:

كليات جامعية من الشعبة العلمية: 41926.

كليات جامعية من الشعبة الأدبية: 22815.

الإجمالي: 64741.

معاهد تابعة للوزارة من الشعبة العلمية: 60904.

معاهد تابعة للوزارة من الشعبة الأدبية: 65204.

الإجمالي: 126108.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعب العلمية: 102830.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبة الأدبية: 88019.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبتين: 190849.

وبذلك يكون عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم على الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022 قد بلغ (579612) طالب وطالبة.