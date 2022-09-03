تنسيق المرحلة الثالثة 2022 تبدأ من اليوم السبت 3 سبتمبر وحتى الأربعاء 7 سبتمبر

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2022، عن الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للشعبة الأدبي، والتي بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تلقي طلبات تسجيل الرغبات للكليات والمعاهد الحكومية 2022/ 2023، من اليوم السبت وحتى يوم الأربعاء المقبل.

كما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للمرحلة الثالثة من التنسيق بـ205 درجات بنسبة 50% من مجموع الثانوية العامة للشعبة الأدبية.

الكليات والمعاهد المتاحة للشعبة الأدبي في المرحلة الثالثة

1- تربية موسيقية حلوان.

2- تربية نوعية فنية عين شمس.

3- تربية نوعية موسيقية عين شمس.

4- تربية رياضية بنين العريش.

5- تربية نوعية فنية الإسكندرية.

6- تربية نوعية موسيقية القاهرة.

7- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

8- تربية رياضية بنات السويس.

9- تربية رياضية بنات أسوان.

10- تربية نوعية موسيقية بور سعيد.

11- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

12- تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة.

13- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

14- تربية رياضية بنين الزقازيق.

15- تربية رياضية بنات الزقازيق.

16- تربية نوعية فنية الفيوم.

17- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

18- تربية رياضية بنين طنطا.

19- تربية رياضية بنات طنطا.

20- تربية نوعية فنية القاهرة.

21- تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

22- تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

23- تربية رياضية بنات المنصورة.

24- تربية نوعية أسوان.

25- تربية نوعية فنية أسوان.

26- تربية العريش.

27- تربية رياضية بنين حلوان.

28- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

29- تربية فنية حلوان بالزمالك.

30- تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

31- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

32- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.

33- تربية رياضية بنين المنصورة.

34- تربية رياضية بنين دمياط.

35- تربية رياضية بنات بورسعيد.

36- تربية نوعية موسيقية أسيوط.