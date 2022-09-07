تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اليوم الأخير لتسجيل الرغبات

يواصل طلاب الثانوية العامة، تنسيق المرحلة الثالثة 2022، أعمال تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك فى ثالث أيام انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2022، حيث أتاح مكتب التنسيق موقع التنسيق لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، فى الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل ومعلومات عن تنسيق المرحلة الثالثة 2022..

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. توفير الفنيين والإداريين

يتاح أمام الطلاب تسجيل الرغبات من خلال جهاز الحاسب الآلى الشخصى للطالب المزود بالإنترنت على مدار الـ 24 ساعة، أو من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، حيث توفير الفنيين والإداريين لمساعدة الطلاب خلال تسجيل الرغبات.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الأحد، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 40 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

ينتهى تسجيل طلاب الثانوية العامة للمرحلة الثالثة وطلاب الدور الثانى للثانوية العامة من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساء، يتم بعدها الإعلان عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، خلال الفترة القادمة.

تنسيق المرحلة الثالثة.. كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح موقع التنسيق الإلكترونى لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك فتح تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى فتح تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الماضى 3/9/2022، وينتهى تنسيق المرحلة الثالثة غدا الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب، في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تنسيق المرحلة الثالثة.. يستطيع الطلاب المتقدمون في تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لتنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق الكليات 2022 عبر الرابط من هنا وذلك للالتحاق بكليات المرحلة الثالثة 2022 أدلى وعلمى، من خلال تنسيق المرحلة الثالثة www.tansik.egypt.gov.eg.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة اليوم الأربعاء، تبدأ وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة من خلال الضغط هنا www.tansik.egypt.gov.eg.

الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة.. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 هو 205 درجات لشعبة علمى وأدبى، وينتهى تنسيق المرحلة الثالثة يوم الأربعاء القادم الموافق 7 سبتمبر 2022.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

1- تنسيق المرحلة الثالثة.. يتأكد الطالب من عدم معرفة أحد رقمه السرى.

2- يطلع على التعليمات والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات على تنسيق المرحلة الثالثة.

3- تنسيق المرحلة الثالثة.. يبدأ في تسجيل رغباته ووضع بياناته المطلوبة بعد الدخول على موقع التنسيق من هـنـا عبر الضغط رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

4- يقوم الطالب بتسجيل الرغبة التي يريدها في مقدمة الرغبات المتاحة من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

5- يلتزم الطالب بتسجيل 75 رغبة من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.