تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2022.. النتيجة خلال ساعات

ينتظر الطلاب موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2022، بعد انتهاء المرحلة وإغلاق باب القبول منذ أمس في تمام الساعة السابعة مساءً.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2022، ورابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للحصول عليها فور ظهورها.

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وفقًا للمراحل السابقة بـ تنسيق الكليات 2022، فإن نتيجة المرحلة تظهر خلال فترة من 48 ساعة وحتى 72 ساعة، أي أنه من المتوقع الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خلال ساعات.

ويستطيع الطالب الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، عبر الرابط http://www.tansik.egypt.gov.eg/ .

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات 2022

كان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر مد فترة التقديم لتسجيل الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية)، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء أمس السبت الموافق 24 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم ولإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويستهدف تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الطلاب الحاصلين على:

1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية- الصناعية- السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية- السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو- دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل- مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

كما يتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

يستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم من خلال الرابط التالي:

http://www.tansik.egypt.gov.eg/ كما يوجد العديد من الاختيارات المتاحة أمام الطلاب بتنسيق الدبلومات الفنية 2022، والتي تصبح متاحة أمامهم، بالتزامن مع بدء تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022.

بوابة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يستطيع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية 2022، تسجيل رغبات من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بمجرد الإعلان عن موعد البدء، من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات استمرار العمل بقواعد العام الدراسي الماضي 2021، للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بالجامعات والمعاهد.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يتم فتح باب التقديم للطلاب بتنسيق الدبلومات الفنية 2022 بالكليات التالية:

(التجارة – التربية شعبة تعليم فني – كليات التربية النوعية – كليات الزراعة – الخدمة الاجتماعية – كليات السياحة والفنادق – كليات الهندسة – الفنون التطبيقية – كليات الآثار – الفنون الجميلة – تكنولوجيا التعليم الصناعي).

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 للكليات

تنسيق الدبلومات الكليات والمعاهد التكنولوجية، وهى:

المعاهد الفنية التجارية.

المعاهد الفنية الصناعية.

المعاهد الفنية السياحة والفنادق.

المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة بمصروفات.