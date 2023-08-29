تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023.. موعد وخطوات تسجيل الرغبات

في الوقت الذي تأتي فيه الخدمات الخاصة بتنسيق القبول بالكليات والمعاهد وفقا للقواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات، تصدر عنوان موعد المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 عمليات البحث خلال الساعات الماضية على محرك البحث الاجتماعي “جوجل” من طلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 وأولياء الأمور.

وترصد بوابة المال نيوز كافة التفاصيل المتعلقة بالبحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 خلال السطور الآتية لمعرفة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 وموعد وخطوات تسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023.. الحاصلون على أقل من 238 درجة



من المنتظر انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني، والتي تنتهي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس، وإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، حيث يتضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بالإضافة إلى الطلاب الذين لم يتمكنوا من المشاركة بأعمال تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للقبول بالجامعات بسبب انخفاض المجموع الكلي الحاصلين عليه بنتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول، وهم: «الحاصلون على أقل من 250 درجة للشعبة العلمية (رياضة- علوم)، وللشعبة الأدبية أقل من 238 درجة».

موعد المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023



وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم أن موعد المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023، سيبدأ فور إعلان نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائجها بعد مرور بـ48 ساعة.



يشار الي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت قبل أيام أن إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، بلغ 112240 طالب مقسمين كالتالي:

• الشعبة العلمية: عدد الطلاب 22304

• الشعبة الهندسية: عدد الطلاب 15013

• الشعبة الأدبية: عدد الطلاب 74923.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الشهادة الثانوية إلكترونياً



في البداية يدخل الطالب عبر هذا الرابط لتسجيل بياناته: اضغط هنا.

ثم يكتب الطالب البيانات الخاصة به وهي الاسم ورقم الجلوس.

ثم يدخل الطالب رغباته بالترتيب الذى يراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

ياتي ذلك بالتزامن مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 بمحافظات مصر.

يشار إلى أن الخدمات الخاصة بتنسيق القبول بالكليات والمعاهد تأتي وفقا للقواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات:

اولا: التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.