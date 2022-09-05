تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022.. تعرف على آخر موعد لتلقي الطلبات

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة 2022، والتي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد غدٍ الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الحالي، كما أن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة 205 درجات، أي 50%.

ويقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس، والرقم السري على موقع التنسيق الإلكتروني؛ لاختيار وتسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة 2022، وذلك من خلال تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2022، من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx.

الكليات والمعاهد لطلاب المرحلة الثالثة أدبي 2022

-كلية التربية تعليم ابتدائي

-كلية التربية شعبة الطفولة

-كلية التربية الرياضية

-كلية التربية النوعية

-كلية السياحة والفنادق

-كلية التربية الموسيقية

-المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

-المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية

الكليات والمعاهد في المرحلة الثالثة علمي 2022

-كلية الزراعة لشعبة الرياضة

-كلية الحقوق انتظام وانتساب

-كلية تربية تعليم ابتدائي

-كليةالتربية شعبة طفولة

-كلية التربية الرياضية

-كليةالتربية النوعية

-كلية التربية الفنية

-كلية الآداب انتساب وانتظام

-الكليات التكنولوجية

-كلية السياحة والفنادق

-المعاهد الفنية للتمريض

-المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة