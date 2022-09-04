حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المرحلة الثالثة الكليات المتاحة 2022 – 2023، والحد الأدنى للمرحلة الثالثة من التنسيق 205 درجة بنسبة 50 % من مجموع الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، حيث يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 29124 طالب وعدد طلاب الشعبة العلمية 37630 طالب.

وبدأ طلاب الثانوية العامة صباح السبت، تنسيق المرحلة الثالثة الكليات المتاحة 2022 – 2023 وتسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية 2022\2023، حيث يستمر تقديم المرحلة الثالثة حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 سبتمبر.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تنسيق المرحلة الثالثة الكليات المتاحة 2022 – 2023..

تنسيق المرحلة الثالثة الكليات المتاحة 2022 – 2023

تأتي قائمة أسماء 36 كلية لطلاب الأدبي في تنسيق المرحلة الثالثة، وتشترط هذه الكليات اجتياز الطالب لاختبار القدرات الخاص بكل كلية، والذي أجراه الطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وجاءت قائمة الكليات للشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة بنحو:

1- تربية موسيقية حلوان.

2- تربية نوعية فنية عين شمس.

3- تربية نوعية موسيقية عين شمس.

4- تربية رياضية بنين العريش.

5- تربية نوعية فنية الاسكندرية.

6- تربية نوعية موسيقية القاهرة.

7- تربية نوعية موسيقية الاسكندرية.

8- تربية رياضية بنات السويس.

9- تربية رياضية بنات اسوان.

10- تربية نوعية موسيقية بورسعيد.

11- تربية رياضية بنات الوادى الجديد.

12- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.

13- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

14- تربية رياضية بنين الزقازيق.

15- تربية رياضية بنات الزقازيق.

16- تربية نوعية فنيه الفيوم.

17- تربية نوعية موسيقية المنصورة ميت غمر.

18- تربية رياضيه بنين طنطا.

19- تربية رياضيه بنات طنطا.

20- تربية نوعية فنية القاهرة.

21- تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

22- تربية رياضيه بنات كفر الشيخ.

23- تربية رياضية بنات المنصورة.

24- تربية نوعية اسوان.

25- تربية نوعية فنية اسوان.

26- تربية العريش.

27- تربية رياضية بنين حلوان.

28- تربية فنية حلوان بالزمالك.

29- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

30- تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

31- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادى.

32- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.

33- تربية رياضية بنين المنصورة.

34- تربية رياضية بنين دمياط.

35- تربية رياضيه بنات بورسعيد.

36- تربية نوعية موسيقيه اسيوط.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة من خلال الرابط الرسمي، من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022: