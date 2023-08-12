تنسيق المرحلة الأولى 2023.. رابط الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية والعلمية

أعلنت وزارة التعليم العالي عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لتنسيق الثانوية العامة والذي من المقرر ان يكون يوم الإثنين المقبل، حيث يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور التفاصيل حول نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد وعدد الطلاب المتقدمين ويليها اتاحة نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 ورابط الاستعلام عن النتيجة لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية..

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

تستمر عمليات البحث في محرك جوجل عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 وموعد بدء المرحلة الثانية 2023، بالتزامن مع انتهاء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشهادة الثانوية للقبول بالجامعات، وينتظر الطلاب النتيجة وكذلك يتساءلون عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023 وهو ما يستعرضه لكم الدستور في السطور التالية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية التعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات من خلال رابط موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي (من هنا) https://tansik.digital.gov.eg/application/.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحدود الدنيا بكل كلية وعدد الأماكن الشاغرة بالكليات التي تكون في المرحلة الثانية، والإعلان عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة والحد الادنى بها بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى يوم 14 أغسطس المقبل.

الآن رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. تفاصيل

وأوضحت التعليم العالي أنه يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية، ولا يحق له إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

وانطلقت أعمال المرحلة الأولى للتنسيق يوم السبت الماضي الموافق 5 أغسطس واستمرت حتي يوم الخميس الماضي الموافق 10 أغسطس.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق.

يتسأل طلاب الثانوية العامة عن رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية لمعرفة أسماء الكليات التي تم ترشيحهم إليها خلال العام الدراسي المقبل والذي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن الكليات المرشحين إليها في تنسيق الجامعات المرحلة الأولى، من خلال هذا الرابط (من هنا) https://tansik.digital.gov.eg/application/، عقب انعقاد المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.

ويمكن للطلاب الراغبين في التحويل من كلية إلى الكلية المرشحين إليها من قبل مكتب التنسيق التقديم عبر موقع تقليل الاغتراب والذي له نسبة 10% وفقا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها في إطار التوزيع الجغرافي لمحل سكن الطالب حيث يكون التحويل لمرة واحدة فقط وبعدها سيتم فتح باب تنسيق المرحلة الثانية من التنسيق.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023

تعلن نتائج تنسيق الجامعات المرحلة الأولى في المؤتمر الصحفي الذي يتم إعلانه في ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يكون ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 ويبلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى نحو 112240 طالب وطالبة.

سجل أكثر من 22304 طالب وطالبة رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق والتي استمرت لمدة 5 أيام فقط من الشعبة العلمية و 15103 طالب في الشعبة الهندسية و 74923 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية ويمكن للطلاب الاستعلام عقب ظهور النتيجة بشكل رسمي حيث يدخل الطالب بياناته عبر موقع التنسيق لمعرفة الكلية المرشح لها.

موعد بداية العامة الجامعي 2023-22024

عقب تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 هو أول أيام العام الدراسي في كافة الجامعات المصرية حيث يمكن للطلاب الجدد التقديم في الكليات التي تم ترشيحهم إليها قبل هذا الموعد.