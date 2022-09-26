تنسيق الكلية الحربية 2022.. تعرف على التفاصيل

خفضت القوات المسلحة تنسيق الكلية الحربية 2022 وجميع الكليات العسكرية للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة فى إطار ما تتبناه الدولة المصرية من تطوير فى كافة المجالات والتى من بينها تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى.

وفى ظل دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام والتى نتج عنها مؤشرات إنخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية فقد خفضت القوات المسلحة التنسيق ليصبح كالآتى :

تنسيق الكلية الحربية 2022

وسجل تنسيق الكلية الحربية 2022 نحو 65% فأكثر للقسم العلمى، ونسبة 70% فأكثر للقسم الأدبى، ويمنح الخريج درجة ( بكالوريوس العلوم العسكرية – بكالوريوس الإقتصاد والعلوم السياسية ).

تنسيق الكلية البحرية

وهبط تنسيق الكلية البحرية إلى 65% فأكثر للقسم العلمى ويمنح الخريج درجة ( بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية – بكالوريوس العلوم السياسية).

تنسيق الكلية الجوية

نسبة القبول 60% فأكثر للقسم العلمى، ونسبة 55% فأكثر للقسم الأدبى، ويمنح الخريج تخصص إدارة الطيران والمطارات درجة ( بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران – بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال )، وتخصص نظم معلومات الطيران درجة ( بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجوية – بكالوريوس الحاسبات والمعلومات ).

تنسيق كلية الدفاع الجوى

نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمى ( شعبة الرياضيات فقط ) ويمنح الخريج درجة [ بكالوريوس الهندسة تخصص ( الإتصالات والإلكترونيات / الحاسب والنظم / الميكاترونيكس والروبوتات ) ] بنظام الساعات المعتمدة .