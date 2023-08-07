تنسيق الكليات 2023.. الحد الأدنى للجامعات المرحلة الأولى بالنسبة المئوية والدرجات

يواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات الخاصة بتنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى، وينتظر الطلاب معرفة درجات الكليات التي يطمحون بالالتحاق بها، وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في مؤتمرها الصحفي الخاص بنتيجة الثانوية العامة أنه سيكون هناك تراجع في تنسيق الكليات 2023 هذا العام، ويترقب الطلاب درجات الكليات بعد أن يتم الانتهاء من تسجيل المرحلة الأولى خلال الأيام المقبلة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تنسيق الكليات للمرحلة الأولى 2023 و الحد الأدنى للجامعات بالنسبة المئوية والدرجات..

تنسيق الكليات 2023.. تسجيل رغبات المرحلة الأولى

يحتل تنسيق الكليات 2023 والمؤشرات الأولية لتنسيق الكليات 2023 الصدارة على محرك البحث «جوجل» خلال الأيام الحالية، خاصة مع قيام طلاب الثانوية العامة بتسجيل رغبات المرحلة الأولى مع بداية الأسبوع الجاري، ومع توافد الطلاب على مكاتب التنسيق ومعامل الكليات والمعاهد بدأت تتضح مؤشرات أولية حول تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى، وهو ما ترصده «المصري اليوم» في سطور التقرير التالية.

تنسيق الكليات 2023.. تراجع هذا العام

يواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات حيث كانت البداية من السبت، لتسجيل الرغبات الخاصة بتنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى، وينتظر الطلاب معرفة درجات الكليات التي يطمحون بالالتحاق بها، وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في مؤتمرها الصحفي الخاص بنتيجة الثانوية العامة أنه سيكون هناك تراجع في تنسيق الكليات 2023 هذا العام، وخلال الأيام المقبلة يترقب الطلاب درجات الكليات بعد أن يتم الانتهاء من تسجيل المرحلة الأولى.

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية والدرجات

أعلنت الوزارة الحد الأدنى لتنسيق الكليات 2023 بالشعبتين العلمية والأدبية، موضحة أن تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023 للمرحلة الأولى يبدأ السبت الماضي إلكترونيًا عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني، لافتة إلى أن خانة تسجيل الرغبات تحتوى على 75 رغبة يمكن للطالب تسجيلها.

تنسيق الكليات 2023 علمي علوم الحد الأدنى للمرحلة الأولى

جاءت نسبة الحد الأدنى لتنسيق الكليات 2023 الخاصة بـ تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم نحو 88.29%، بواقع 362 درجة، وبلغ عدد طلاب الشعبة «علمي علوم» 22304 طلاب لهذا العام، وخلال السطور التالية نستعرض تنسيق الكليات للشعبة العلمية تخصص علوم للعام الماضي 2022 لتوقع نتيجة العام الحالي بالدرجات.

تنسيق كليات الطب 2023

تنسيق كلية طب المنصورة: 387 درجة.

تنسيق كلية الطب سوهاج: 386 درجة.

تنسيق كلية طب الإسكندرية: 382 درجة.

تنسيق كلية طب طنطا: 383 درجة.

تنسيق كلية طب أسنان المنصورة: 382 درجة.

تنسيق كلية طب الزقازيق: 385 درجة.

تنسيق كلية طب القاهرة: 381 درجة.

تنسيق كلية طب بورسعيد: 381 درجة.

تنسيق كلية طب عين شمس: 380 درجة.

تنسيق كلية طب الفيوم: 377 درجة.

تنسيق كلية طب أسنان الإسكندرية: 376 درجة.

تنسيق كلية طب أسنان المنيا: 375 درجة.

تنسيق كلية طب أسوان: 376 درجة.

تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة الحد الأدنى للمرحلة الأولى

جاءت نسبة الحد الأدنى لـ تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى علمي رياضة، نحو 83.41%، بواقع 342 درجة، وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية «رياضة» هو 15013 طالبا وطالبة لهذا العام، وخلال السطور التالية نستعرض تنسيق الكليات للشعبة الرياضية للعام الماضي 2022 للاستدلال على نتيجة العام الحالي بالدرجات.

تنسيق كليات الهندسة 2023

تنسيق كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس: 386.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة: 366.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة: 366.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق: 363.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة دمياط: 362.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس: 361.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة بور سعيد: 359.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة طنطا: 358.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ: 355.0 درجة.

تنسيق كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 354.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم: 354.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة دمنهور: 354.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا: 353.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة بنها: 353.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية: 353.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة السويس: 352.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان: 352.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية: 350.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة سوهاج: 350.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة الفيوم: 348.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة أسوان: 347.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة بني سويف: 346.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة المنيا: 345.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي: 344.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة أسيوط: 344.0 درجة.

تنسيق كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان: 343.0 درجة

تنسيق الكليات 2023 الشعبة الأدبية الحد الأدنى للمرحلة الأولى

جاءت نسبة الحد الأدنى لتنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى أدبي، نحو 70.61%، بواقع 289.5 درجة، وبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية هو 74923 طالبا وطالبة، وخلال السطور التالية نستعرض تنسيق الكليات للشعبة الأدبية للعام الماضي 2022.

تنسيق كلية آثار الزقازيق بصان الحجر 332

تنسيق كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 352

تنسيق كلية ألسن كفر الشيخ 350

تنسيق كلية سياسة واقتصاد السويس 349

تنسيق كلية سياسة واقتصاد بني سويف 344

تنسيق كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341

تنسيق كلية ألسن عين شمس 340

تنسيق كلية إعلام القاهرة 339

تنسيق كلية ألسن الفيوم 339

تنسيق كلية إعلام المنوفية 336

تنسيق كلية ألسن بني سويف 335

تنسيق كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334

تنسيق كلية ألسن المنيا 333

تنسيق كلية ألسن أسوان 333

تنسيق كلية آثار الزقازيق بصان الحجر 332

تنسيق تجارة الزقازيق هو 314.0 درجة.

تنسيق تجارة العريش هو 311.0 درجة.

تنسيق تجارة دمياط هو 308.0 درجة.

تنسيق تجارة قناة السويس بالإسماعيلية هو 303.0 درجة.

تنسيق كلية تجارة طنطا هو 303.0 درجة.

تنسيق تجارة بور سعيد هو 301.0 درجة.

تنسيق تجارة بنها هو 299.0 درجة.

تنسيق تجارة القاهرة هو 299.0 درجة.

تنسيق تجارة دمنهور هو 299.0 درجة.

تنسيق تجارة الإسكندرية هو 299.0 درجة.

تنسيق تجارة المنوفية بشبين الكوم هو 297.0 درجة.

تنسيق تجارة وإدارة أعمال حلوان هو 297.0 درجة.

تنسيق تجارة سوهاج هو 297.0 درجة.

تنسيق تجارة جنوب الوادي هو 296.0 درجة.

تنسيق تجارة عين شمس هو 296.0 درجة.

تنسيق تجارة بني سويف هو 295.0 درجة.

تنسيق تجارة انتساب موجه المنصورة هو 295.0 درجة.

تنسيق تجارة السويس هو 294.0 درجة.

تنسيق تجارة أسوان هو 293.0 درجة.

تنسيق تجارة أسيوط هو 293.0 درجة.

تنسيق تجارة مدينة السادات هو 292.0 درجة.