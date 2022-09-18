تنسيق الكليات العسكرية 2022.. تعرف على الشروط والتفاصيل

تنشر المال فى هذا التقرير تنسيق الكليات العسكرية 2022 للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، بعد تخفيضه، فى إطار ما تتبناه الدولة المصرية من تطوير فى كافة المجالات والتى من بينها تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى، وفى ظل دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام والتى نتج عنها مؤشرات إنخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية لتصبح كالآتى :

تنسيق الكلية الحربية

نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمى، ونسبة 70% فأكثر للقسم الأدبى، ويمنح الخريج درجة ( بكالوريوس العلوم العسكرية – بكالوريوس الإقتصاد والعلوم السياسية ).

تنسيق الكلية البحرية

نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمى ويمنح الخريج درجة ( بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية – بكالوريوس العلوم السياسية).

تنسيق الكلية الجوية

نسبة القبول 60% فأكثر للقسم العلمى، ونسبة 55% فأكثر للقسم الأدبى، ويمنح الخريج تخصص إدارة الطيران والمطارات درجة (بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران – بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال)، وتخصص نظم معلومات الطيران درجة (بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجوية – بكالوريوس الحاسبات والمعلومات).

تنسيق كلية الدفاع الجوى

نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمى ( شعبة الرياضيات فقط ) ويمنح الخريج درجة [ بكالوريوس الهندسة تخصص (الإتصالات والإلكترونيات / الحاسب والنظم / الميكاترونيكس والروبوتات) ] بنظام الساعات المعتمدة.

تنسيق الكلية الفنية العسكرية

نسبة القبول 70% فأكثر للقسم العلمى ( شعبة الرياضيات فقط ) ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة ( بتخصصاتها ) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية مع إمكانية إستكمال الدراسات العليا بالكلية للحصول على الدرجات العلمية المختلفة ( الماجستير / الدكتوراة ) والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق كلية الطب بالقوات المسلحة

نسبة القبول 87% فأكثر للقسم العلمى ( شعبة العلوم فقط ) ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

تنسيق الكلية العسكرية التكنولوجية

نسبة القبول 60% فأكثر للقسم العلمى ( بشعبتيه ) ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا كلُ فى تخصصه وشهادة إتمام الدراسة العسكرية، مع الأخذ فى الإعتبار أنه ستكون الأفضلية للنسب المئوية الأعلى حال إجتياز الطالب كافة إختبارات القبول بنجاح.

جدير بالذكر أنه سيتم تطبيق هذه النسب على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2022 والسنوات السابقة بنفس المعايير .