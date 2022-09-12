تنسيق الشهادات المعادلة 2022.. اليوم الأخير لإغلاق باب الترشيح

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الشهادات المعادلة 2022 بالجامعات الحكومية، اليوم الإثنين 12 سبتمبر، نظرًا لتأخر صدور بعض الشهادات المعادلة، حرصًا على مصالح الطلاب، وتمكينهم من التنسيق بالجامعات الحكومية.

وجاء إعلان مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مد فترة تنسيق الشهادات المعادلة، بسبب تأخر إصدار بعض شهادات الطلاب حتى الآن، مما دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للتدخل ومد الفترة، حرصا منها على مستقبل الطلاب.

تنشر بوابة «المال نيوز»، في السطور التالية، تفاصيل اليوم الأخير لتنسيق الشهادات المعادلة 2022..

تنسيق الشهادات المعادلة 2022.. الرقم السري

تأتي خطوات الحصول على رقم الدخول والرقم السري لتنسيق الشهادات المعادلة 2022 كما يلي:

الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

الدخول إلى صفحة الشهادات المعادلة والضغط على رابط «تسجيل جديد» للحصول رقم الدخول والرقم السري، ثم الضغط على مفتاح التالي.

يختار الطالب نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها (وينبغي مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب على الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب).

تسجيل بيانات الشهادة وتشمل: «نوع الشهادة – رقم الهوية أو السجل المدني والشخصي للطالب في حال إقامته في إحدى الدول العربية – College Board Student ID لطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية – اسم المدرسة والدولة والمحافظة التي درس بها الطالب للحصول على شهادة الثانوية المعادلة» ثم الضغط مفتاح التالي.

تسجيل بيانات الةطالب «الاسم – البريد الإلكتروني – التليفون المحمول- الديانة والنوع – الرقم القومي للطالب – تاريخ الميلاد – عنوان إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذي سيتم توزيع الطالب في ضوئه وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي) ثم الضغط على مفتاح التالي.

تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغي عليه التأكد من نوع الشهادة التي قام باختيارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط على تسجيل الطلب والذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي على رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب والرقم السري.

تنسيق شهادات المعادلة العربية والأجنبية

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه.

يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته الأساسية (اسم- عنوان… الخ)ودرجاته ورغباته.

يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقاً لآخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح لتنسيق الشهادات المعادلة