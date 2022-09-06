تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. موعد ورابط تسجيل الطلبات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيت تنسيق الدبلومات الفنية 2023، على أن تكون في النصف الأول من شهر 9، وسيتم عمل رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وتسجيل الرغبات للطلاب وفقًا للحد الأدنى للقبول بالكليات، والقواعد والشروط المحددة، ويجب على الطلاب أو ذويهم التسجيل فور فتح باب تنسيق دبلوم زراعي، وتخصص تجاري، وتخصص صنايع، وتخصص سياحة وفنادق 2022- 2023 الالتزام بعدد الرغبات والاحتفاظ بالرقم السري الخاص.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال هذا التقرير، تفاصيل ومعلومات عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات، والحد الأدنى للقبول في المعاهد والجامعات المصرية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الرابط وتسجيل الرغبات

يستمر بحث الطلاب عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022-2023 صناعي، وتخصص تجاري، وتخصص زراعي، وتخصص سياحة وفنادق للتسجيل في كليات ومعاهد الفصل الدراسي المقبل من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx، في الوقت الذي حدد مكتب التنسيق الإلكتروني حوالي 10% لتنسيق الدبلومات وتسجيل الرغبات للحاصلين على شهادة الثانوي الفني سواء بالنظام ثلاث أو خمس سنوات في محافظات مصر.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيت تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2022 على أن تكون في النصف الأول من شهر 9، وسيتم عمل رابط تسجيل الرغبات للطلاب وفقًا للحد الأدنى للقبول بالكليات، والقواعد والشروط المحددة، ويجب على الطلاب أو ذويهم التسجيل فور فتح باب تنسيق دبلوم زراعي، وتخصص تجاري، وتخصص صنايع، وتخصص سياحة وفنادق 2022- 2023 الالتزام بعدد الرغبات والاحتفاظ بالرقم السري الخاص بالطالب/ة.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الإلكتروني بحيث لا يكون ورقيا، ويمكن إتمام إجراءات تسجيل رغبات الطلاب من خلال عدد من الخطوات التالية:

يجب على الطلاب الدخول على موقع تنسيق الدبلومات 2022-2023

كتابة رقم الجلوس، ووضع الرقم السري، ووضع الرغبات.

يمكن تعديل الرغبات وطباعتها، يعتد فقط بالرغبات المسجلة في المرة النهائية.

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2022

توفر الوزارة للطلاب الدخول على اللينك الرسمي تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2022 اضغط هنـا https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx

تنسيق دبلوم صنايع 2022

توفر الوزارة للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة ثانوي صناعي، الدخول على اللينك الرسمي تنسيق دبلوم صنايع 2022- 2023 اضغط هنـا https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx

تنسيق دبلوم زراعي 2022

ويمكن خريجي المدارس الزراعية زيارة الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب تنسيق دبلوم زراعي 2022 ووضع الرغبات اضغط هنـا https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx

تنسيق دبلوم سياحة وفنادق 2022

وعلى طلاب المدارس الفندقية دخول اللينك الرسمي تنسيق دبلوم سياحة وفنادق 2022 وتسجيل رغباتهم فور بدء التنسيق اضغط هنـا https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx